Juventus-Napoli domenica 23 aprile alle 20.45

Il 15 aprile Napoli-Verona alle 18 e il 29 aprile Napoli-Salernitana alle 18

La Serie A ha definito gli orari delle partite dalla 30^ alla 32^ giornata. La decisione di definire solamente le ultime tre di aprile è dovuta al cammino delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee, per evitare spostamenti come successo per Lecce-Napoli, Milan-Empoli e Salernitana-Inter che sono state anticipate al venerdì,

Il Napoli, nelle giornate definite dalla Lega Serie A, affronterà il Verona al Maradona sabato 15 aprile alle 18, farà visita alla Juventus domenica 23 alle 20.45 e ospiterà la Salernitana sabato 29 alle 15. Nessuna delle partite sarà trasmessa su Sky, quindi saranno disponibili solamente su Dazn, a differenza dell’Inter che sarà l’unica visibile su entrambe le piattaforme. Decisione al quanto incomprensibile per quanto riguarda il big match allo Stadium di Torino, dove la squadra di Spalletti potrebbe raggiungere l’aritmetica vittoria dello scudetto.

30^ giornata

Napoli-Hellas Verona 15 aprile ore 18 (Dazn)

31^ giornata

Juventus-Napoli 23 aprile ore 20.45 (Dazn)

32^ giornata

Napoli-Salernitana 29 aprile ore 18 (Dazn)

Nelle tre giornate ci saranno anche tre scontri diretti per accedere alla prossima Champions. Atalanta-Roma alla 31^ (24 aprile alle 20.45) e i derby incrociati alla 32^ Roma-Milan (29 aprile alle 18) e Inter-Lazio (30 aprile alle 12.30)

ilnapolista © riproduzione riservata