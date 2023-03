Italia-Inghilterra al Maradona, venduti oltre 20 mila biglietti

La Figc: “Prosegue la politica dei prezzi popolari: i biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65”

La Figc attraverso il proprio sito comunica che per la partita fra Italia e Inghilterra del 23 marzo sono stati venduti oltre 20 mila biglietti.

Il percorso di qualificazione a Euro 2024 dell’Italia inizierà dal Diego Armando Maradona di Napoli. Oggi la Federcalcio ha comunicato la vendita record di oltre 20 biglietti a 15 giorni dalla partita:

“A Napoli continua a salire l’entusiasmo per Italia-Inghilterra, gara che segnerà il ritorno della Nazionale nel capoluogo campano dopo dieci anni. È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (capienza 47.000 posti).”

Il comunicato prosegue con le informazioni per l’acquisto dei biglietti:

“I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc prosegue nella politica di prezzi popolari: i biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65. Sugli spalti è prevista la presenza di circa 2.000 tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla FIGC.”

Dopo 10 anni dall’ultima volta, Napoli torna ad ospitare la Nazionale italiana di calcio. Sarà proprio Napoli, infatti, ad ospitare Italia-Inghilterra, la prima gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 che si terranno in Germania. Ricordiamo che l’Italia è nel gruppo di Inghilterra, Ucraina, Malta e Macedonia del Nord.

