Inzaghi: «Se è una mia rivincita? Parlerò al momento opportuno, lo devo alla mia famiglia»

«Quando sono arrivato all’Inter mi hanno chiesto di arrivare tra le prime quattro e di andare agli ottavi di Champions, mi pare di averlo fatto».

Con il pareggio di ieri contro il Porto che si è unito alla vittoria della partita di andata, l’Inter si è aggiudicata il passaggio ai quarti di finale in Champions League. Al termine del match, l’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Inzaghi si è complimentato con la sua squadra ed ha definito storico il risultato raggiunto in campo nelle due partite europee.

«Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Il gruppo si è compattato e alla fine abbiamo sofferto tutti insieme: sono orgoglioso di questa squadra che ha fatto la storia dell’Inter».

A chi gli chiedeva se quella di ieri sera fosse la sua rivincita dopo tante critiche, Inzaghi ha risposto:

«E’ una mia rivincita? Io sono sereno e tranquillo, quando sarà il momento parlerò perché lo devo alla mia famiglia. Lo scudetto ha provocato qualche problemino a livello economico ed è facile parlare di me perché forse l’educazione e l’intelligenza vengono confuse nella vita. È da tanti anni che sono nel calcio e so da dove provengono le critiche e so chi ascoltare e chi no. In campionato siamo secondi e vogliamo difendere questo piazzamento. Mi sembra che davanti ci sia il Napoli, le altre sono lì. Siamo ai quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia e pian piano si sistemerà tutto. Domenica abbiamo una gara importante, ma al momento è giusto goderci l’impresa perché ce la meritiamo. I tifosi devono essere orgogliosi del cammino fatto in Europa. Quando sono arrivato all’Inter mi hanno chiesto di arrivare tra le prime quattro e di andare agli ottavi di Champions, mi pare di averlo fatto».

Venerdì ci sarà il sorteggio per definire la prossima avversaria dell’Inter. Inzaghi:

«Nel calcio la fortuna conta relativamente, nel doppio confronto abbiamo meritato. Ci giocheremo i quarti con fiducia. Sono tutte avversarie fortissime, non ho preferenze».

