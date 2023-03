Inzaghi: «Il Benfica è una squadra forte, ma finora noi non siamo stati da meno»

Le parole del tecnico sul sito dell’Inter: «Vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, commenta il sorteggio dei quarti di Champions League sul sito ufficiale del club nerazzurro. L’Inter ha pescato dall’urna il Benfica. Di seguito le parole di Inzaghi.

“Regaliamo un altro sogno ai nostri tifosi. Siamo molto orgogliosi di tornare a giocare un quarto di finale di Champions League, perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite. Saranno due gare bellissime, con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno”.

Oltre ad Inzaghi, anche il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha detto la sua dopo il sorteggio, a cui ha assistito in diretta da Nyon.

“Il Benfica è una squadra difficile da affrontare, sta confermando in Champions quanto di buono sta facendo in campionato. Ha giocatori di qualità, prepareremo le partite nel migliore dei modi. La Champions League è una competizione fatta di dettagli, ci vorrà motivazione e forza mentale. Questa sfida evoca la storia della nostra società e della Grande Inter. Ho avuto il piacere e l’onore di parlare tanto con Facchetti, Mazzola e Suarez e mi raccontavano molto di questa finale. Speriamo di essere all’altezza”.

Zanetti ha parlato dei cali di tensione dell’Inter nelle ultime partite:

“Stiamo lavorando su questo, non è la prima volta che ci capita, soprattutto fuori casa in campionato. Ne parliamo con il mister e i ragazzi: a questo punto della Champions non puoi permettertelo, arriveranno due partite affascinanti e speriamo di arrivarci con una grande forma”.

Il vice presidente nerazzurro si è detto sollevato di non aver trovato come avversario il Milan.

“Al momento è un sollievo non aver avuto il derby, perché in quei casi la città non dorme. Però potrebbe accadere in semifinale… Tre squadre ai quarti di finale è comunque un fatto molto importante per il nostro calcio”.

Nella partita di andata al Da Luz non ci sarà lo squalificato Nicolas Otamendi. Zanetti:

“È un leader e lo ha dimostrato al Mondiale, ha grande personalità, carattere ed esperienza. Una perdita importante per loro, potrebbe essere un vantaggio per noi. però dobbiamo stare attenti, hanno altri uomini che in qualsiasi momento possono inventare la giocata”.

