Il Tar respinge il secondo ricorso dell’Eintracht: “Nuovi profili di rischio per la pubblica sicurezza”

Nel decreto ufficiale: “Gli incidenti dell’andata non possono dirsi sporadici o non probanti”. Ci sarebbe un sentimento di rivalsa “che farebbe presagire azioni violente”

Sembra che adesso possa essere messa la parola “fine” a questa vicenda. La decisione definitiva sulla vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi per la partita di mercoledì sera fra Napoli e Eintracht arriva dal Tar della Campania. Nonostante il divieto, la presenza dei tifosi però è pressoché data per certa dalle autorità.

Il Tar ha infatti respinto il nuovo ricorso dell’Eintracht Francoforte dopo il nuovo provvedimento adottato dal prefetto di Napoli. Scrive il presidente del Tar, Maria Abruzzese:

“Gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti. Episodi che avrebbero ingenerato un sentimento di ‘rivalsa’, documentato da un monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie”.

Ufficialmente, quindi, niente trasferta per i sostenitori del club tedesco. Sarebbe troppo rischioso anche secondo il Tar dopo gli incidenti dell’andata e il precedente di Roma nel 2018. Di seguito la spiegazione del Tar nel decreto ufficiale:

“Si evidenziano nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi dell’Eintracht, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche delle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria”.

Qualche ora fa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva espresso tutta la sua preoccupazione per la probabile presenza dei tifosi tedeschi a Napoli, una preoccupazione condivisa anche dal Viminale:

«C’è grande preoccupazione dall’osservatorio nazionale del ministero degli Interni sull’arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. È una preoccupazione specifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri. Non c’è preoccupazione per la sicurezza nello stadio, ma per quello che può succedere in città».

