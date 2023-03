Il Real Madrid perde contro il Barcellona e per As Benzema è da 0 in pagella

Il quotidiano spagnolo: «Invisibile, ancora una volta. Niente di niente È lontano chilometri da quella versione patinata che gli è valsa il Pallone d’oro, è senza ritmo, lento»

Il Barcellona si è preso il Clásico e sul Real Madrid è calata una pioggia di polemiche sia per quanto riguarda le scelte arbitrali e sia per il rendimento dei giocatori coinvolti con Benzema che è tra i giocatori più criticati.

Benzema in questa stagione è spesso risultato infortunato non riuscendo a dare il proprio contributo al Real Madrid. In campionato, il divario con il Barcellona è salito a 12 punti dopo la sconfitta nello scontro diretto spegnendo i sogni di una possibile remuntada dei Blancos.

Il giudizio più duro è arrivato da parte di As che ha punito l’attaccante con uno zero in pagella, un voto pesantissimo frutto di una prestazione non all’altezza proprio nella partita più importante della stagione.

«Invisibile, ancora una volta. Niente di niente È lontano chilometri da quella versione patinata che gli è valsa il Pallone d’oro, lo si vede senza ritmo, lento», commenta il quotidiano sportivo spagnolo che argomenta così il voto negativo.

Lo zero in pagella è una sentenza forte verso il giocatore, accusato quest’anno di un calo di forma durato troppo a lungo. Benzema è stato ovviamente il peggiore in campo secondo il giornale spagnolo, ma neanche i suoi compagni di squadra del Real Madrid si sono salvati dal giudizio della stampa: a Modric è toccato un 2, a Carvajal invece 3.

