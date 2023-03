Il prefetto di Napoli: «Gli ultras tedeschi a Piazza del Gesù? L’attacco fu dei napoletani»

Ora si teme per gli inglesi: “Con la nazionale è diverso, abbiamo previsto 20 pullman per portarli dalla stazione marittima allo stadio e viceversa”

Dai tedeschi agli inglesi, il tema ultras a Napoli è ancora caldissimo. Il Prefetto Claudio Palomba è tornato sugli incidenti in città prima della partita con l’Eintracht, a Calcio Napoli 24. E ha continuato a “giustificare” il flop: “Perché abbiamo fatto confluire i tedeschi a Piazza del Gesù? L’attacco lì è stato fatto da tifosi napoletani. Il piano era controllare i tedeschi lungo il percorso che ha portato a Piazza del Gesù, e blindare la piazza avendo i tre ingressi, come è stato. Tanto che i tifosi del Napoli non sono riusciti a penetrare all’interno della piazza. Oltre agli arresti, molti sono stati identificati anche grazie al lavoro della Polizia Scientifica”.

Ora si teme per l’arrivo degli inglesi al seguito della nazionale… “La gara di Champions e la Nazionale non possono essere paragonate, noi avevamo avuto scontri pesanti nella città di Francoforte, contro dei napoletani. Al ritorno il provvedimento era stato adottato in maniera cautelativa. Gli incidenti sono avvenuti in città e non intorno allo stadio. Garantire la sicurezza per 2.700 tedeschi era difficile“.

“Stamattina c’era un tavolo tecnico in Questura, quando ci sono gare internazionali le tifoserie sono seguite dalla polizia di quello Stato con scambio di informazioni più dettagliate. Con l’Inghilterra già ieri abbiamo dato linee di indirizzo generale, abbiamo disposti 18-20 pullman per portare gli inglesi dalla stazione marittima allo stadio e viceversa. Presumiamo che ci saranno inglesi che raggiungeranno lo stadio autonomamente. Si tratta di una gara che vede la Nazionale tronare a Napoli dopo 10 anni, ci auguriamo possa essere una bella giornata di sport”.

