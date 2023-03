“Il Napoli è lo specchio del cambio di passo che il calcio italiano ha vissuto quest’anno” (El Pais)

Scrive il quotidiano spagnolo: “Per la prima volta dagli ultimi 17 anni tre italiane sono tra le otto migliori d’Europa”

El Pais analizza il rendimento del calcio italiano in Champions League. Per la prima volta da 17 anni sono ben 3 squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione europea per club. El Pais inizia parlando del Napoli che, per la prima volta nella sua storia, è approdato ai quarti di finale. Per il quotidiano spagnolo è lo specchio del cambio di passo del calcio italiano:

“Il passaggio del Napoli ai quarti di Champions League per la prima volta, dopo aver eliminato l’Eintracht Francoforte mercoledì sera al Diego Armando Maradona, è lo specchio del cambio di passo che il calcio italiano ha vissuto quest’anno. Per la prima volta dagli ultimi 17 anni tre squadre di calcio italiane sono tra le otto migliori d’Europa”

El Pais si sofferma sul periodo nero del calcio italiano che, tra club e Nazionale, è finito ai margini dei più grandi palcoscenici. Oggi però l’Italia è l’unica nazione ad aver 3 squadre ai quarti:

“L’Italia ha attraversato un periodo buio in cui le squadre hanno lasciato i suoi confini. Compresa la stessa Nazionale, eliminata nel girone di qualificazione degli ultimi due Mondiali. Tuttavia, ora è l’unico paese in Europa a piazzare tre club nel prossimo turno di Champions League. L’Inghilterra neha mantiene due e il resto solo uno”.

Continua col Napoli che guida la classifica di Serie A mentre le inseguitrici si contendono i posti per la qualificazione in Champions a suon di sconfitte e tristi pareggi:

“Il Napoli è l’unico di quei tre club che appartiene a un imprenditore italiano (il produttore Aurelio de Laurentiis), e ha 18 punti di vantaggio sulla seconda, l’Inter. E le successive quattro classificate si contendono i posti in Champions League a colpi di insolite sconfitte o tristi pareggi contro l’ultimo della classifica: come quello tra Milan e Salernitana lo scorso fine settimana”.

ilnapolista © riproduzione riservata