Il Milan procede per costruire lo stadio a La Maura. Cardinale: «È stato un buon incontro»

L’incontro col sindaco di Milano Sala e il presidente della Regione Fontana. Sala: «Al momento con l’Inter non ho parlato»

«Per il momento nessuna novità, ci stiamo lavorando. E’ stato un buon incontro», con queste parole si congedato Gerry Cardinale. proprietario del Milan, dopo l’incontro avuto con i vertici della Regione Lombardia. In mattinata aveva anche incontrato il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il patron dei rossoneri è volato appositamente dagli Stati Uniti per incontrare il presidente Attilio F0ntana e discutere della possibilità del nuovo stadio, seguito dall’ad Giorgio Furlani e da Tim Romani, presidente della società di consulenza Caa Icon.

La possibilità del nuovo stadio del Milan potrebbe non essere un percorso semplice, ma quest’incontro è servito a ribadire la volontà di Cardinale di costruire lo stadio di proprietà.

La Gazzetta sull’incontro scrive:

“I piani alti del Milan hanno discusso con il sindaco della possibilità del nuovo impianto nella zona di La Maura. Una giornata milanese che in pratica, a grandi linee, ha ricalcato quella di inizio marzo e conferma come il numero uno di RedBird sia fermamente intenzionato ad accelerare sul nuovo stadio, occupandosene in prima persona”.

Beppe Sala, sindaco di Milano, lasciato una dichiarazione dopo l’incontro:

«Il Milan ha confermato la volontà di procedere nella zona di La Maura. Abbiamo una discussione aperta e formale sullo stadio vicino San Siro, ma è chiaro che se non intendono farlo devono farmelo sapere. Devono presentarlo entro due settimane. È una prassi formale per avviare il procedimento. È importante, però, che il processo amministrativo avviato sullo stadio vicino San Siro trovi una definizione. Quando parlo delle condizioni relative al progetto ci sono vari temi e l’ho spiegato alle squadre. Non posso avviare discussioni con il Parco Sud con un interesse informale, mi serve un progetto. Lì c’è un’area verde di spessore, quanto ne rimarrà? Ho appunto bisogno di un progetto per avviare verifiche con la politica e poi con le milanesi. Inter? Con loro non ho parlato. Al momento non manifestano altre opzioni».

Mentre Attilio Fontana, presidente della Lombardia, ha commentato l’incontro con Cardinale con un post su Instagram, scrivendo:

“Oggi Gerry Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del Milan che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, per comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera per questo importante nuovo progetto. Nel salutarci ci siamo dati appuntamento di ritrovarci a San Siro per la gara di Champions League Milan-Napoli…senza aggiungere altro”.

