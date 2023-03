Il Messico fischiato dal pubblico, Lozano: «I media influenzano il nostro rapporto con i tifosi»

Dopo il 2-2 con la Giamaica: «I tifosi devono sostenerci. Nessuno vuole perdere, tutti diamo il massimo, cerchiamo di vincere»

Hirving Lozano ha partecipato con un gol su rigore al pareggio del suo Messico con la Giamaica, nella partita valida per la Concacaf Nations League terminata 2-2. L’attaccante del Napoli è rimasto in campo per 90 minuti. Al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Lozano si è mostrato deluso, in particolare per i fischi che il pubblico ha riservato alla Nazionale messicana, deluso per il pareggio.

«Penso che i tifosi debbano sostenerci, stare con noi, nessuno vuole perdere, tutti diamo il massimo, cerchiamo di

vincere e il problema è che i media influenzano il rapporto tra i tifosi e noi. Chiedo solo loro di sostenere i miei

compagni di squadra. La Giamaica è un avversario molto forte, ci ha complicato la vita e ora dobbiamo continuare a migliorare. Sono stati pochi giorni con l’allenatore, ma molto positivi, vedi un’altra atmosfera, un’altra cosa per cercare di migliorare e questo è molto positivo».

