Il ct della Norvegia su Ostigard: «Se vuole la Nazionale deve giocare di più»

A Tv2: «Capisco che voglia far parte del Napoli, ma ha bisogno di avere più tempo per giocare. Altrimenti, la sua crescita si fermerà»

Il ct della Norvegia, Stale Solbakken, mette pressione a Leo Ostigard chiedendogli di giocare con maggiore continuità. Il difensore del Napoli ha giocato tutta la partita nella sconfitta contro la Spagna, ma questo non lo ha esentata dalle mire dell’allenatore scandinavo. L’ex allenatore del Copenaghen ha spiegato, ai microfoni di Tv2, che non bastano 15-20 minuti per essere preso in considerazione in futuro.

«Leo ha fatto enormi progressi durante la sua permanenza in Italia, prima a Genova la scorsa stagione e ora a Napoli. Ci sono vantaggi e svantaggi, ma non può continuare con 15-20 minuti di gioco se vuole fare il passo successivo».

Il ct della Norvegia sullo svantaggio di Ostigard nel giocare al Napoli

«Capisco che voglia far parte del Napoli, che può vincere per la prima volta dai tempi di Maradona, ma ha bisogno di avere più tempo per giocare. Altrimenti, lo sviluppo si fermerà. Lo svantaggio di Leo è che c’è una buona concorrenza tra i quattro stopper. Leo è stato spesso la quarta scelta. Soprattutto dopo Natale è stato difficile per lui ottenere il tempo di gioco necessario per essere ai massimi livelli, ma si allena ogni giorno con una delle migliori scuderie e uno dei migliori allenatori in Europa».

Domani la Nazionale scandinava giocherà contro la Georgia di Kvaratskhelia e la scelta del ct della Norvegia potrebbe cadere di nuovo su Ostingard, visto che i due sono compagni di squadra.

Solbakken parla anche del georgiano e del Napoli

«Kvaratskhelia è uno dei migliori prospetti in Europa. Penso che in questo periodo abbia fatto cose eccezionali, con una stagione di altissimo livello. Napoli? Adesso è la migliore squadra in Italia. Ha buone possibilità di raggiungere la finale di Champions League dopo i sorteggi».

