Il Bari è un miracolo di De Laurentiis e Polito costruito senza svenarsi più di tanto (CorSport)

“Nemmeno cento disgrazie” e tanti infortuni sono riusciti a frenare la corsa di una neopromossa tanto brillante e tanto pragmatica

“Il Bari dei miracoli”. Titola così il Corriere dello Sport un pezzo dedicato alla squadra messa su da Luigi De Laurentiis e dal direttore sportivo Polito ed egregiamente guidata da Mignani. Una squadra che, nonostante tanti infortuni che l’hanno privata dei suoi leader, sta macinando punti in campionato ed è a un passo dalla promozione in Serie A.

“Il Bari dei miracoli, ma certo che così dobbiamo esprimerci tutti”.

Miracoli perché, per sei partite di seguito, tra novembre e dicembre, il Bari non ha avuto a disposizione il nazionale marocchino Walid Cheddira, tanto per cominciare (9 gol) e ora non ha nemmeno Michael Folorunsho, romano di radici nigeriane che ha già 6 gol all’attivo, bloccato da un’infiammazione al ginocchio. Mignani ha dovuto sopperire alle assenza utilizzando l’argentino Ruben Botta, lasciato in panchina per nove partite. Non solo. Il Bari non ha nemmeno quasi mai avuto a disposizione il colombiano Damir Ceter, arrivato in condizioni precarie e poi bloccato da problemi muscolari.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Insomma, nemmeno cento disgrazie sono riuscite a frenare la corsa di una neopromossa tanto brillante e tanto pragmatica con Cheddira oggi capocannoniere del campionato con un bottino di 15 gol. Un miracolo sognato dal presidente Luigi De Laurentiis, sempre più ambizioso, e costruito dall’abilissimo direttore sportivo Ciro Polito con l’obiettivo di mantenere brillantemente la categoria senza svenarsi più di tanto”.

Sabato, contro il Frosinone, al San Nicola, ci saranno cinquantamila spettatori.

“Ormai Bari e il Bari non si pongono più limiti”.

