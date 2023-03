Gravina: «Più guadagna la Serie A meglio è». La Supercoppa in Arabia non lo “rattrista” più

In un paio di mesi il Presidente federale ha cambiato idea. La final four in Arabia Saudita ora va bene, perché arrivano soldi freschi

Ora non è più “rattristato”, Gabriele Gravina. Ora il nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four in Arabia Saudita, gli piace. Ha cambiato idea il Presidente della Figc.

Non più tardi un paio di mesi fa Gravina aveva rimbrottato la Lega per la tristezza di quel Inter-Milan arabo in pieno gennaio. Aveva detto testualmente: “Mi rattrista Inter-Milan in Arabia Saudita. Il calcio deve trovare risorse alternative, ora però capisco che c’è la necessità di andare a rincorrere nuove risorse economiche. Su 58 mila spettatori per Milan-Inter ci sono solo 400 italiani, davvero un peccato. Speriamo di tornare a coltivare il calcio nel territorio italiano“.

Casini peraltro se l’era presa un bel po’.

Invece oggi, a margine del Consiglio Federale, ha detto tutt’altro: “Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte, mi auguro che la Lega Serie A possa individuare un percorso virtuoso. Siamo i primi tifosi del successo della Serie A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di nuovi orizzonti”.

ilnapolista © riproduzione riservata