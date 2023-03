Gosens si iscrive a LinkedIn: «Voglio parlare di argomenti che mi commuovono»

Il difensore dell’Inter: «Sento di avere da dire molto di più di quanto appaia nelle mie interviste. Voglio essere ispirato dalle persone e ispirare gli altri»

Il difensore dell’Inter, Robin Gosens si è iscritto a Linkedin spiegando il motivo nella descrizione del suo profilo:

“I calciatori professionisti sono spesso sotto i riflettori, rilasciando interviste quasi ogni settimana e venendo citati dai media. Potresti pensare di sapere molto sulla persona che si cela dietro l’atleta professionista. Ma mi sento come se avessi più da dire di quanto tutte le mie interviste mostrano. Voglio parlare di argomenti che mi commuovono, scambiare idee con persone che mi ispirano e allo stesso tempo voglio ispirare altre persone. Pertanto, ho deciso di utilizzare LinkedIn come una piattaforma che spero mi permetta di farmi sentire per gli argomenti che mi stanno davvero a cuore. Non vedo l’ora di raccontare alle persone i miei progetti, la mia fondazione, i miei obiettivi sportivi e i miei sogni, ma anche di parlare di argomenti come la mentalità e la psicologia che mi riguardano nella vita di tutti i giorni”.

Nel primo post pubblicato sulla piattaforma, Gosens spiega il suo rapporto con i social network e del fatto che una persona esposta come un calciatore deve dare un esempio che non si limiti solo a mostrare quanto di bello e ricco c’è nella sua vita.

Scrive:

“Un argomento che ho già trattato e che vorrei discutere qui è quello dei social media. Prima di tutto, grazie a tutti per avermi seguito qui in così gran numero – quasi 9.000 persone che si sono interessate a me, in così poco tempo mi dà una bella sensazione, ovviamente! La domanda è: cosa mi fa questo, come lo affronto? Poco dopo Euro 2021, durante il quale la mia fama si era moltiplicata, mio padre mi chiese cosa significasse per me che mezzo milione di persone mi seguisse su Instagram. Bene: ho deciso molto tempo fa che non volevo solo ritrarre una versione abbellita di una vita così grande sui social media pubblicando solo cose positive per segnalare ai miei follower che c’è pace e gioia con me ogni giorno. Preferisco fornire un’immagine il più reale possibile di me stesso. Trovo assurdo che un like per un post sia ormai sinonimo di un complimento nella vita reale per molte persone. Sempre più persone si definiscono attraverso il loro canale di social media e utilizzano la piattaforma nella convinzione che sia qui che si svolge la vita reale. Ricevono ispirazione, consigli, nuovi contatti, amici e amore per la vita. Noi calciatori siamo anche un’ispirazione e un modello per molti giovani. Che ci piaccia o no, siamo influencer. In questo modo, ci assumiamo automaticamente una grande responsabilità, perché molti vogliono una vita simile alla nostra. Quindi, se descriviamo una vita sui social media in cui è normale volare su un jet privato e guidare le auto più potenti, i giovani possono credere che sia la norma. Tuttavia, questa falsa immagine della realtà può portare i giovani a lottare per qualcosa che non corrisponde alla vita reale. Questo crea il pericolo che tu non sia più soddisfatto di nulla. Quello che sto dicendo è che le persone come me con una vasta eco si trovano di fronte al compito di non trasmettere una falsa immagine della realtà. Per me è chiaro che noi calciatori siamo un marchio e i social media giocano un ruolo importante in questo. Auguro a tutti uno yacht dal profondo del mio cuore, ma se riveli solo questo lato di te stesso, i bambini sono semplicemente erroneamente “influenzati”. Sono stato in grado di spiegare a mio padre che considero i social media e la mia portata una grande fortuna. Significa che raggiungo molte persone con quello che faccio o dico. Ecco perché cerco di mostrare loro una vita che ispira perché è reale. Quali sono le tue esperienze con l’argomento, come lo vedi?”.

Gosens promette di rispondere ai commenti di chi vorrà interagire con lui.

ilnapolista © riproduzione riservata