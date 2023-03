Gli ultras tedeschi volevano sfregiare il santuario di Maradona ai Quartieri Spagnoli

La stampa: “L’allarme era apparso sulle chat già dal primo mattino. La camorra aveva fatto sapere che l’oltraggio non sarebbe stato permesso”

La Stampa descrive quella che chiama “la calata dei barbari”, ovvero l’invasione, a Napoli, di centinaia di ultras dell’Eintracht, mischiati a quelli dell’Atalanta, per mettere a ferro e a fuoco la città e fare la guerra ai colleghi napoletani. Nessuno di loro era provvisto del biglietto per andare al Maradona a vedere la partita di Champions tra il Napoli e l’Eintracht. L’unico interesse era il regolamento di conti, la violenza. E così a Napoli si è registrata una giornata di guerriglia ed è solo un miracolo che non ci sia scappato il morto. Incendi, distruzioni, devastazioni e momenti di terrore per cittadini e turisti.

Fino al primo pomeriggio la situazione sembrava sotto controllo, poi è esplosa. Il corteo dei tedeschi nel centro della città, con cori contro i napoletani, è arrivato a piazza del Gesù. Una dimostrazione di forza, scrive la Stampa.

“Accompagnata dagli insulti verso i napoletani – «Terroni di m…» – che guardavano allibiti dai balconi e dalle finestre, la marcia è finita con un raduno anch’esso destinato ai loro nemici, come a dire: noi siamo qui, dentro casa vostra. L’esibizione di forza è degenerata quando gli ultrà napoletani hanno cominciato a raccogliersi nelle strade adiacenti cercando un buco nel perimetro creato da poliziotti e carabinieri lungo i vicoli. Il varco non è stato trovato ma è stato sufficiente il contatto visivo: temendo di poter essere attaccati da più parti, i tedeschi hanno provato a sfondare il cordone delle forze dell’ordine”.

E così è stato il disastro. Ma c’è anche un altro retroscena raccontato dal quotidiano torinese: i tedeschi avevano un preciso disegno, quello di distruggere il murale dedicato a Maradona nei Quartieri Spagnoli. Ma gli ultras del Napoli erano informati dell’intento, lo avevano letto nelle chat, e hanno presidiato il territorio.

“Stando a quanto emerso, inoltre, i “lanzichenecchi”, come sono stati ribattezzati, avevano un obiettivo preciso: colpire il “santuario” di Maradona nei Quartieri Spagnoli. L’allarme era apparso sulle chat già dalle prime ore del mattino e secondo quanto si sussurrava tra i vicoli, la camorra, che pure vede molti “guaglioni” stazionare da sempre nelle curve, aveva fatto sapere che l’oltraggio non sarebbe stato permesso”.

