Georgia-Norvegia finisce 1-1, Kvaratskhelia incanta ma non segna

In vantaggio la Norvegia con Sorloth. Pareggio georgiano al 60′ con Mikautadze. Kvara ci prova alla fine del primo tempo e all’80’

Georgia-Norvegia oltre a essere una partita importante per le qualificazioni a Euro 2026, è anche derby azzurro fra Ostigard e Kvaratskhelia. Il pareggio sta un po’ stretto alla Norvegia che ha creato molto di più rispetto alla Georgia.

Passano subito in vantaggio gli scandinavi con Sorloth, l’attaccante della Real Sociedad con un diagonale rasoterra al limite dell’area ha battuto Mamardashvili. Il portiere, grande amico di Kvara, non è stato impeccabile. In più occasioni si è rivelato insicuro negli interventi.

L’attaccante del Napoli spesso in ombra nel primo tempo. I suoi compagni non sono riusciti ad innescarlo come volevano e lui ha inizialmente faticato a trovare spazio e a dialogare. Sul finire del primo tempo però trova lo spazio per un destro a giro dei suoi ma la palla finisce di poco sopra la traversa.

Il secondo tempo si rivela un po’ più equilibrato. La Norvegia sempre pericolosa, sbaglia un gol a pochi metri dalla porta, tra l’altro sguarnita. La Georgia ci prova e insiste. Al 60′ trova il pareggio con Mikautadze dopo una dormita generale della difesa norvegese.

Il canovaccio della gara dopo il pareggio non cambia. Palla alla Norvegia che prova il gol del sorpasso e ripartenze della Georgia soprattutto con Kvara che a 10 minuti dalla fine sfiora il gol in contropiede. Poco fortunato l’azzurro.

Dopo 9 minuti di recupero si conclude sull’1-1, un punto a testa che non smuove più tanto la classifica nel girone A con Spagna, Scozia e Cipro.

Classifica Girone A:

Spagna 3 pt

Scozia 3pt

Georgia 1pt

Norvegia 1pt (con due partite giocate)

Cipro 0pt

Le formazioni in campo:

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Tabidze; Kakabadze, Davitashvili, Kvekveskiri, Aburjania, Davitashvili, Azarov; Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Willy Sagnol

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Elyounoussi, Sorloth, Solbakken. All. Stale Solbakken

