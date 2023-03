«Gavi può essere tesserato solo con la Primavera». I tribunali danno di nuovo torto al Barça

Respinto il ricorso del club: il centrocampista non può essere tesserato in prima squadra se prima non rientrano nel tetto salariale della Liga

Gavi? un ragazzo delle giovanili e nulla più. Il tribunale commerciale ha respinto il ricorso del Barcellona contro una prima sentenza del 16 marzo che obbligava la società a rispettare i parametri economici della Liga, e non potrà tesserare Gavi in prima squadra se non riuscirà prima ad abbassare il suo tetto salariale.

Confermata quindi la linea dura della Liga. Il presidente Javier Tebas aveva commentato così la vicenda: «Non può essere tesserato perché il Barcellona ha superato i 200 milioni di stipendi dei giocatori. Non possiamo infrangere le regole ma c’è una soluzione: il Barça deve tagliare le spese e aumentare i profitti. Se il Barcellona ha problemi, LaLiga è corresponsabile. Non c’è una fissazione per il Barça o per qualsiasi altro club. Quando Bartomeu era presidente, il fair play della Liga esisteva già e il Barcellona lo ha sempre rispettato. Il Real Madrid no, ma attualmente il Real non ha questo problema perché negli ultimi anni ha avuto grandi benefici. Qui è stato commesso un errore che è stato l’ammortamento accelerato dei giocatori. Ciò ha danneggiato il limite di stipendio».

