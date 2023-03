Flick: «Dopo il Qatar ho cambiato numero di cellulare. Liberarmi dei giornalisti è stato fantastico» 

Alla Sueddeutsche: «Rifarei tutte le scelte che ho fatto al Mondiale. Non ci deve essere mai più tanta pressione su un giocatore o su una squadra».

La Sueddeutsche intervista, commissario tecnico della Nazionale tedesca, Hansi Flick, reduce dal fallimento del Mondiale in Qatar.

«Vogliamo rendere di nuovo orgogliosi la Germania e i tifosi. Siamo in debito».

Come conseguenza della mancata Coppa del mondo in Qatar? Flick:

«Non si tratta solo di riportare in campo il nostro vero potenziale. Si tratta anche di mostrare di nuovo più identificazione. Anche se non voglio essere frainteso: non è che ai nostri giocatori mancasse l’identificazione durante la Coppa del mondo, ma forse si è vista troppo poco».

Ha qualche giustificazione per questo?

«È stata solo una coppa del mondo completamente diversa dal solito. C’era la sensazione che non si potesse essere davvero felici di giocare una Coppa del mondo e di partecipare a questo torneo come Germania a causa di tutto ciò che lo riguardava. E a causa del punto di vista che abbiamo avuto sul torneo in Germania. Le questioni politiche sono sempre esistite, nel 2010 in Sud Africa, nel 2014 in Brasile, nel 2018 in Russia. Ma non è mai stato come stavolta».

Pensi che questo abbia turbato la squadra? Flick:

«Kai Havertz ha detto chiaramente durante il torneo che ci mancava il sostegno della Patria. E’ chiaro che tutti noi siamo critici nei confronti della situazione dei diritti umani in Qatar e lo abbiamo sempre detto. Ma la squadra ha sentito di non poter giocare a calcio in pace, che ci si aspettasse costantemente dichiarazioni da lei, che non potesse accontentare nessuno soprattutto sul tema del bracciale “One Love”, con tutta la forza politica che si è scaricata. In origine era un’azione congiunta di sei nazioni, ma solo la squadra tedesca ha scelto di inviare un altro messaggio con il gesto del passaparola».

Come allenatore, avrebbe dovuto tracciare una linea di fondo, come ha fatto Louis van Gaal con i Paesi Bassi? Ha detto dopo l’arrivo in Qatar: il nostro atteggiamento è noto, d’ora in poi conta solo il calcio.

«Forse sarebbe stato bello. Ma mi sarebbe stato permesso di passare attraverso tutto questo? Ho i miei dubbi sul fatto che, ad esempio, anche il tuo giornale lo avrebbe commentato in modo benevolo. Non bisogna dimenticare: c’era un’enorme aspettativa per noi. Nei fatti, tuttavia, abbiamo quasi solo parlato della fascia arcobaleno prima della nostra prima partita. Questo non andava bene e spero che impareremo da questa situazione. Tutti. Io, ma anche la politica e federazione. Si sarebbe potuto chiarire in anticipo: è permesso indossarlo o non è permesso? Una questione del genere deve essere risolta in anticipo. Questa è la chiara lezione di questa coppa del mondo».

Flick continua:

«Non ci deve essere mai più tanta pressione, né su un singolo giocatore né su una squadra».

Bisogna imparare dall’esperienza del Qatar, dice Flick:

«Dobbiamo imparare dall’esperienza del Qatar e trovare una linea in modo da essere più preparati nel 2024: giochiamo a calcio e per questo dovremmo essere valutati. I dibattiti politici devono guidare coloro che ne sono responsabili. Anche se vorrei sottolineare ancora una volta: non intendo dire che la nostra uscita dalla coppa del mondo sia dovuta a circostanze esterne, ma quando si parla del nostro rendimento ai Mondiali in Qatar, il quadro non è completo se si escludono completamente questi argomenti».

Ha avuto bisogno di mettere una distanza con il resto del mondo, dopo il Qatar, per ritirarsi dagli occhi del pubblico? Flick:

«No, ma ho cambiato il numero di cellulare. E onestamente: è stata una specie di liberazione, è stato davvero fantastico. Ora tutte le richieste passando dalla federazione alla nostra addetta stampa. Per me è un sollievo. Nei giorni precedenti l’annuncio della squadra della Coppa del mondo, sono stato permanentemente martellato da alcuni dei tuoi colleghi. C’è Mario Gotze, che ne dici di Mats Hummels? Non puoi dirmi un nome? Tutto il giorno è andata così. Questo era già impossibile da sopportare».

Durante le vacanze di Natale, racconta Flick, si è rilassato.

«Sono stato in grado di alleviare lo stress. Ho letto molto, ho fatto una buona alimentazione, ho anche meditato. Fare esercizi di respirazione a riposo al mattino invece di guardare il cellulare… lo consiglio vivamente».

Quali sono le reazioni dei tifosi quando viaggi per il paese, ora?

«Ora, quando sono in viaggio e incontro i tifosi è tutto molto positivo. Continuate così, dicono, non fatevi abbattere! Mi ero anche reso conto che sarei stato in grado di affrontare personalmente le reazioni, ma ciò che mi ha preoccupato dopo la Coppa del mondo è stata la questione della mia famiglia. Questo mi passava per la testa: come stanno mia moglie, i miei figli, i miei genitori? Mio nipote? Allo stesso tempo, la famiglia era anche il luogo in cui potevo dimenticare tutti i problemi, un luogo dove dimenticare tutto quello che mi affligge. Sembra banale, ma era così anche da giocatore».

Ripensando alla coppa del mondo, crede di aver fatto degli errori? Flick:

«È chiaro che se la Germania viene eliminata nel turno preliminare non tutto può essere stato giusto. Ma voglio dire che il nostro modo di giocare e il nostro impegno meritano di più. Alla fine avremmo potuto fare alcune cose in modo diverso. Ma se tornassi a fine novembre, francamente, prenderei di nuovo le decisioni in quel modo».

In retrospettiva, come valuteresti la tua controversa formazione nella partita di apertura contro il Giappone?

«Ciò di cui siamo stati accusati in seguito è stato il cambio di Leon Goretzka per Ilkai Gundogan. Ma è facile criticare se si conosce già il risultato. Sono stato anche criticato per la sostituzione di Musiala, ma mi aveva chiesto di uscire. Sfortunatamente, tali dettagli sono spesso trascurati nella revisione. Lo sviluppo della partita contro il Giappone non ha nulla a che fare con i singoli giocatori, semplicemente non siamo stati in grado di affrontare la resistenza come squadra».

Flick conclude:

«Vogliamo riportare i bambini allo stadio, vogliamo che si appassionino al calcio e trovino lì i loro modelli. La nostra squadra è sicuramente in dovere: se i nostri giocatori dimostrano di essere con la squadra nazionale con cuore, passione ed entusiasmo, sono convinto che presto anche i tifosi saranno di nuovo più positivi. Ma questo deve venire da noi, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo dimostrare che possiamo fare di più che in Qatar».

