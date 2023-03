De Siervo: «Se non si risolve il problema pirateria, non avremo offerte internazionali»

Al Corriere della Sera: «È stato compiuto un passo in avanti fondamentale. Per dare una misura del danno la Serie A ha perso un miliardo negli ultimi tre anni»

Dopo l’approvazione del disegno di legge contro la pirateria avvenuta alla Camera nella giornata di ieri, gli umori sul tema sono più positivi. Si aspetta il riscontro al Senato ma già oggi l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, può dirsi soddisfatto.

Il Parlamento sembra aver preso coscienza del problema e sulle pagine del Corriere della Sera, De Siervo ha dato il suo punto di vista:

«Finalmente è stato messo a fuoco quanto sia centrale bloccare questo terribile fenomeno criminale che colpisce non solo lo sport, ma tutto il sistema audiovisivo. È stato compiuto un passo in avanti fondamentale».

Come già scritto questa mattina dalla Gazzetta, l’obiettivo del disegno di legge è quello di bloccare immediatamente la trasmissione illegale da parte dei siti pirata, oscurando le immagini prima dei 30 minuti che ad oggi sono necessari.

De Siervo cerca da tempo di far capire i danni che lo streaming illegale sta creando al mondo del pallone e a tutto il mondo degli eventi sportivi:

«Per dare una misura del danno la Serie A ha perso un miliardo negli ultimi tre anni». All’orizzonte si avvicina la scadenza del bando per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2024-2027. De Siervo spera in una risoluzione del problema in tempi brevi, «diversamente gli investitori internazionali non faranno offerte in Italia».

Il disegno di legge, infine, prevede la collaborazione fra l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’Agcom e le società di comunicazione. La misra inasprisce le sanzioni con multe fino 15 mila euro per chi si collega al pezzotto.

