Damascelli: Serie A furbetta, ha detto in giro di volersi comprare Sky per avere più soldi da Dazn

Su Il Giornale. “Beghe di bassa politica, i club litigano anche per l’acquisto di una matita copiativa, figuriamoci se trovano una compattezza manageriale”.

Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive della notizia trapelata ieri sulla volontà della Lega Serie A di acquistare Sky Italia con i prestiti delle banche. Non è altro, scrive, che un tentativo furbetto di stuzzicare Dazn per avere più soldi: figuriamoci se la Lega, che litiga su tutto, possa mai riuscire a fare quadrato con compattezza manageriale.

Damascelli scrive:

“Il calcio ha bisogno di soldi. Naviga tra i debiti, mette in circuito la notizia di volersi comprare Sky sport ma trattasi di manovra furbetta per stuzzicare Dazn che dovrà versare molti milioni in più per il rinnovo dei contratti tivvù. Beghe di bassa politica, il condominio della Lega di serie A litiga anche per l’acquisto di una matita copiativa, figuriamoci se trova una compattezza manageriale, andando oltre il giardino privato di ogni presidente”.

Damascelli commenta anche l’ipotesi allo studio della Serie A, quella dei playoff. Una manovra per accaparrarsi più soldi dai diritti tv, che però penalizzerebbe la squadra prima in classifica. Il Napoli a 18 punti di vantaggio sarebbe tagliato fuori e questo sarebbe profondamente ingiusto, scrive Damascelli, visto che ha umiliato tutte le altre con un simile distacco.

“L’ultima proposta riguarda i play off, formula che avrebbe un significato soltanto per i cosiddetti runner up, cioè chi si classifica dal secondo posto e a seguire. Ma la prima, la vincitrice del campionato non può e non deve essere messa in discussione. Prendo ad esempio il Napoli che è in fuga solitaria e va a conquistare con merito assoluto il titolo, pensate possa annullare la festa, ricominciare tutto daccapo per far godere chi è in ritardo almeno di quindici punti? Eventuali play off per le perdenti a giocarsi la qualificazione per le varie coppe ma tutto ciò rappresenta una soluzione mercantile per aggiungere partite, dunque denari di diritti tivvu, bigliettazione e sponsor”.

