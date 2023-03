Conte verso l’anno sabbatico dopo il divorzio col Tottenham (Tuttosport)

Il tecnico non pensa alla Juve né ad altre panchine: vuole passare del tempo con la famiglia e riposarsi dopo l’esperienza a Londra

Dopo l’esonero dal Tottenham Antonio Conte è a Torino per ricongiungersi con la sua famiglia. I lutti subiti a Londra (sono venuti a mancare il suo collaboratore e l’amico Vialli) uniti con l’intervento alla cistifellea del mese scorso lasciano intendere che il tecnico si prenderà del tempo per stare lontano dai campi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano scrive che Conte al Tottenham aveva perso il feeling con molti dei suoi giocatori:

“Inutile far finta di niente e trascinarsi in un ruolo che non sentiva più suo per mille ragioni: da quelle legate a uno scarso feeling con troppi giocatori della rosa a una serie di perplessità più profonde che hanno cominciato a farlo riflettere su quella che sarebbe stata la scelta migliore. E allora ha agito con il fiuto e la pancia, ascoltando il suo istinto che gli ha detto “Stop”. Uno stop che secondo chi gli è vicino sarebbe destinato a non durare qualche settimana o mese”.

In seguito al suo addio dagli Spurs, la stampa italiana ha già accostato il suo nome a diverse panchine, tra queste anche la Juventus, ma pare che il tecnico si voglia prendere un anno sabbatico:

“Il suo nome, appena ha firmato il saluto al Tottenham, ha subito innescato una serie di abbinamenti con i top club italiani. Tra questi, ovviamente, pure la Juventus qualora dovesse terminare il rapporto in essere e valido per le prossime due stagioni con Massimiliano Allegri. Ma il ritorno di Conte in bianconero non si concretizzerà. Tutto va nella direzione di un anno sabbatico, per ricaricare le pile e godersi quegli affetti che per troppo tempo ha sentito troppo lontani”.

ilnapolista © riproduzione riservata