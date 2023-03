Lo scrive El Paìs: «Dal 2010 la corruzione include la frode in campo sportivo. Punisce chi intende “predeterminare o alterare il risultato”»

Caso Negreira, il Barcellona accusato di corruzione: Bartomeu rischia da 6 mesi a 4 anni di carcere. Lo riporta El Paìs che chiama in causa fonti giudiziarie vicine al caso di Negreira, l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli che ha ricevuto pagamenti dal Barcellona per un lungo periodo di tempo.

Scrive il quotidiano spagnolo:

“La denuncia che la Procura sta per presentare davanti ai tribunali per i pagamenti milionari del Barça all’ex capo degli arbitri José Negreira è diretta, tra l’altro, contro il club come persona giuridica. Lo confermano a El Paìs fonti giudiziarie. L’accusa contro il Barça è di corruzione, reato entrato in vigore con la riforma penale del 2010 e che include frode in campo sportivo. Il reato è contemplato nella sua modalità continuativa, il che comporta una maggiore severità delle pene.”

Oltre un anno di indagini che hanno portato anche a una denuncia contro l’ex presidente del Barça, Josep Bartomeu, contro i membri della dirigenza responsabili dei pagamenti e, ovviamente, contro Negreira. Quest’ultimo, secondo la procura, ha ricevuto quasi sette milioni di euro dal club blaugrana almeno fino al 2018 per presunti e non meglio definiti pareri arbitrali.

Manca ancora un tassello però nell’indagine della procura: manca infatti il famoso movente, il perché dei pagamenti del Barcellona all’ex arbitro.

Continua El Pais:

“Il reato di corruzione prevede una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione, oltre all’interdizione e al pagamento di una multa. L’articolo contiene una sezione che allude esplicitamente alle competizioni sportive, e che punisce “dirigenti, amministratori, dipendenti o collaboratori di un ente sportivo” (in questo caso, il Barça) e anche “atleti, arbitri o giudici” (Negreira) che intendono «deliberatamente e fraudolentemente predeterminare o alterare il risultato di una prova, di un meeting o di una competizione sportiva di particolare rilevanza economica o sportiva».”

ilnapolista © riproduzione riservata