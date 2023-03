Caso Negreira, Carvajal: «Al Real non dubitiamo mai degli arbitri»

Il difensore ha parlato per chiudere definitivamente le questioni anche in relazione al gol annullato ad Asensio nell’ultimo Clasico

Dani Carvajal è tornato a parlare del gol annullato ad Asensio nell’ultimo Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Il gol ha causato numerose polemiche tra tifosi e giocatori ma il laterale ha deciso di porre fine alle chiacchiere. Di seguito le parole di Carvajal:

«Alla fine dobbiamo dedicarci a giocare, cercando di fare del nostro meglio e non entreremo nel dettaglio se c’è un leggero fuorigioco o meno, ecco a cosa servono le persone giuste. L’altro giorno era considerato fuorigioco e così lo accettiamo, non dubiteremo mai del sistema»

Carvajal ha insistito sul fatto che quello che è successo e tutto ciò che sta uscendo sul caso Negreira non cambia il modo in cui i calciatori del Madrid rispettano l’arbitraggi:

«Non dubitiamo mai del sistema degli arbitri. Il problema che può verificarsi in campo è dovuto solo alla tensione che c’è in partita tra due rivali con una lunga storia di partite molto intense. Una volta che siamo qui, difendiamo la stessa maglia, andiamo sulla stessa barca e pensiamo alla Norvegia».

Il difensore del Madrid ha sostenuto l’installazione del nuovo sistema del fuorigioco nella Liga:

«Sembra un sistema più affidabile, come si è visto in competizioni come il Mondiale per club e la Champions League. Sembra essere più obiettivo e un po’ più veloce. Tutto ciò che è tecnologia per migliorare il processo decisionale, la fluidità nel gioco e che tutto sia più oggettivo, è ben accetto».

