Byron Moreno aggredito in un torneo amatoriale (VIDEO)

L’arbitro del discusso match tra Corea del Sud e Italia del 2002 è stato spintonato da dietro da un giocatore per motivi ignoti. E’ stato difeso dagli altri presenti in campo

L’ex arbitro Byron Moreno torna a far parlare di sé. Dopo la disastrosa direzione di gara di Corea-Italia ai Mondiali del 2002 e dopo essere balzato agli onori della cronaca per l’arresto negli Stati Uniti per possesso di stupefacenti, l’ex arbitro ecuadoriano è stato vittima di un’aggressione in campo. Tornato ad arbitrare tornei amatoriali nella sua Guayaquil, il 53enne è stato aggredito da un calciatore al termine della partita.

Sui social il video dell’aggressione è diventato virale. Al triplice fischio, come testimoniano le immagini, è stato un giocatore della squadra sconfitta a scagliarsi contro Byron Moreno, spintonato da dietro dal numero 33. L’arbitro è caduto a terra mentre il calciatore si allontanava, gli altri in campo lo hanno accerchiato e difeso mentre si rialzava. Non è chiaro il perché dell’accaduto.

Negli ultimi anni, il 53enne è tornato a vivere a Guayaquil dove ha ripreso l’attività arbitrale, seppur amatoriale, dopo lo scandalo che lo portò all’arresto e alla reclusione fino al 2012 in seguito a un controllo negli Stati Uniti nel quale venne scoperto in possesso di 6 kg di cocaina. Negli ultimi anni ha fondato una sua accademia per giovani arbitri dopo essere diventato una vera e propria celebrità televisiva e aver condotto un programma in cui commentava gli episodi di moviola più discussi delle partite del campionato ecuadoregno.

El ex árbitro mundialista Byron Moreno, fue agredido en la final de un torneo de fútbol amateur pic.twitter.com/B9pBPoyukK — Minuto & Medio (@MinMedio) March 26, 2023

