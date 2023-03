Bagnaia campione troppo timido e corretto, Federica Pellegrini neanche lo conosceva (El Mundo)

Il quotidiano spagnolo: è molto bravo ma solo in moto, non è un personaggio e non esercita fascino. Di questi tempi, è un problema

El Mundo dedica un articolo a Pecco Bagnaia campione del mondo uscente della Moto Gp che in questo week-end riparte per la nuova stagione. E l’articolo comincia con Federica Pellegrini, con il gossip sulla sua presunta maternità sulla stampa italiana. Finché un giorno la campionessa smentì tutto e in un’intervista a Repubblica raccontò di una sua vacanza alle Maldive dove incontrò un atleta italiano che non conosceva, lui e la moglie. I quattro si piacquero e si frequentarono.

“Chi era quello sportivo?”, si chiede retoricamente il quotidiano spagnolo.

Era Pecco Bagnaia il primo campione italiano in MotoGP dopo Valentino Rossi, leader dell’italianissima Ducati. Pecco Bagnaia, un personaggio secondario nella storia della Pellegrini, una figura priva del fascino dell’ex nuotatrice tra i lettori italiani.

Perché? La bassa popolarità di Bagnaia fa parte della perdita di attrattiva della MotoGP dovuta a varie ragioni: il ritiro di diverse leggende, il passaggio alla pay tv, il peso eccessivo dell’aerodinamica, ma risponde anche al suo carattere. A differenza dei campioni di un tempo, soprattutto Rossi, Bagnaia è un pilota molto corretto, timido, poco carismatico. E questo è un problema per tutti. Per la MotoGP, per la Ducati e per lo stesso Bagnaia che hanno bisogno di vendere di più e quest’anno hanno preso diverse strade per raggiungere questo obiettivo.

Scrive il quotidiano spagnolo:

Il campione in carica della MotoGP ha sempre considerato che la sua fama dovesse arrivare dalle sue vittorie, dalla sua guida e nient’altro. Seguendo la moda di “Drive to Survive” della Formula 1 e dell’All In di Marc Márquez, Bagnaia a dicembre ha pubblicato su YouTube un breve documentario sul suo trionfo nel 2022, “Nuvola Rossa”, ma in pratica si parlava solo di moto. Lo stesso è accaduto nelle sue interviste da campione. (Se vincerà un altro Mondiale, sarà il terzo italiano con il maggior numero di corone della storia, superato solo da Giacomo Agostini e Valentino Rossi, leggende tra le leggende. Dovrebbe servirgli per ottenere il posto che merita, nonostante l’attuale mancanza di attrattiva della MotoGP e il suo carattere introverso. Altrimenti potrà sempre incontrare qualche stella del suo paese in vacanza, la stessa Pellegrini, Francesco Totti, Danilo Gallinari, Vincenzo Nibali o Matteo Berrettini e apparire di volta in volta sulla stampa italiana come un illustre sconosciuto.

