Atterraggio d’emergenza sull’aereo dove si trovava Ochoa

Minuti di paura per Guillermo Ochoa che si trovava a bordo di un aereo di linea per tornare in Messico. Il portiere della Salernitana e del Messico era in viaggio per rispondere alla chiamata della nazionale Tricolor che dovrà affrontare Suriname e Giamaica nei prossimi due impegni del Gruppo A della League A della Concacaf Nations League.

Ma proprio durante le fasi in volo qualcosa è andato storto. Pare che il velivolo abbia segnalato un guasto meccanico e che abbia costretto il pilota a compiere un atterraggio d’emergenza a Maiorca. Il volo, Roma-Madrid, ha dunque subito un cambio di programma.

I passeggeri, tra cui anche Ochoa, hanno ascoltato le linee guida da seguire, previsto dal protocollo di impatto, in caso di possibile caduta. Un grosso spavento che, però, poi si è risolto grazie alle capacità del pilota che lo stesso portiere messicano ha voluto ringraziare. Sulle sue stories Instagram, infatti, l’estremo difensore ha scritto sul pilota che ha salvato l’aereo: «Grazie capitano, eroe senza mantello». Il portiere della Salernitana potrà quindi raggiungere la propria Nazionale e giocare le partite di qualificazione prima di ritornare in Italia agli ordini del tecnico Paulo Sousa. Ochoa è arrivato in Italia durante l’ultima finestra di calciomercato a parametro zero.

