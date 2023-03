Al-Khelaifi: «La Superlega non è più una minaccia. Lasciamoci alle spalle l’ego, il potere e il denaro»

Al Marca sport week Malaga 2023: «Il futuro di Messi e Mbappé? Ci stiamo lavorando, ma bisogna concentrarsi sulla parte di stagione che manca».

Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Marca sport week Malaga 2023” organizzato dal quotidiano spagnolo. Al-Khelaifi ha parlato di Superlega, del futuro di Messi e Mbappé e anche della Champions League.

Al-Khelaifi sulla Superlega:

«Non credo ci sia molto da dire, non è più una minaccia per noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro e sviluppare i club nel modo migliore per farli crescere. La prossima settimana ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il mondo del calcio in generale. Tornando alla Superlega, la mia posizione è stata ben chiara sin dall’inizio. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, mantenendo i nostri valori continuando a perseguirli con coraggio».

Sul gap con il campionato inglese:

«Il campionato inglese è di gran lunga il migliore al mondo, stanno facendo un lavoro fantastico. Per essere allo stesso livello bisogna ampliare le proprie competenze confrontandosi costantemente con persone nuove. Non capisco perché bisogna vedere il grande lavoro che hanno fatto come una minaccia per gli altri campionati. Bisogna prendere spunto dagli altri, non copiare, per avere nuove idee e svilupparle efficacemente».

Al-Khelaifi sulla possibilità che il Qatar Sports Investments acquisisca un altro club:

«Nel futuro, se ci sarà la possibilità, potremmo anche provare un investimento, ma al momento non posso dire né sì né no».

Al-Khelaifi sulla gestione del Psg:

«Sono molto orgoglioso del percorso fatto e vogliamo proseguire con il nostro progetto. In 11 anni abbiamo vinto 9 campionati, aumentando il valore del club da 70 a 700 milioni di euro. Ci sono continuamente offerte per acquistare un pacchetto di azioni del club e questo è sicuramente un buon segnale. Vogliamo anche investire nel calcio femminile e nel nuovo centro di formazione, che apriremo nel 2026, sperando che sia uno dei migliori al mondo. Inoltre abbiamo un progetto per la ristrutturazione dello stadio».

Sullo stadio:

«Non è un segreto che vogliamo avere un impianto più grande come i top club europei da 70-80mila posti. Per noi è un investimento. Stiamo per ristrutturare lo stadio, è un investimento molto grande».

Al-Khelaifi ha parlato anche del futuro di Mbappé, Messi e Sergio Ramos:

«Posso dire che ci stiamo lavorando. Stiamo valutando come portare a termine diverse questioni con l’obiettivo di non fare errori. Ma penso sia importante concentrarsi sulla parte di stagione che manca. Sicuramente continueremo a investire nel club e in tutta la trasformazione del futuro nell’Academy».

Infine, sulla Champions League:

«Non è facile vincerla, ci sono molti club che ogni anno puntano a vincerla. Non c’è margine di errore e bisogna essere perfetti in ogni dettaglio, oltre ad avere un pizzico di fortuna. Come mai il Psg non l’ha ancora vinta? Abbiamo in rosa tre superstar e altri talenti fantastici. Continueremo a lavorare analizzando la squadra. Gli ultimi 4 anni sono stati fantastici, siamo arrivati in finale e puntiamo a migliorare ogni anno sia come club che come squadra».

