Zaniolo-Galatasaray, c’è la firma ma non l’ufficialità del club

La Federazione ha ottenuto una proroga dalla Fifa sul mercato invernale: “Nelle trattative con la FIFA è stata ottenuta l’approvazione verbale per l’estensione”

Zaniolo ha firmato con il Galatasaray, a riportarlo è il Corriere dello Sport e anticipa che l’ufficialità da parte del club però non arriverà oggi, per ovvi motivi.

Alla Roma vanno 16 milioni di base fissa più 6 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili. Inoltre il 15% della vendita del calciatore (circa 2,4 milioni) andrà all’Inter, squadra dalla quale è arrivato a Roma. Un totale di 20-21 milioni, di gran lunga inferiori rispetto alle aspettative iniziali della dirigenza rossonera.

Mancano solo le ufficialità da parte dei club e il Corriere scrive che molto probabilmente non arriverà oggi perché la federazione turca ha chiesto e ottenuto dalla Fifa una proroga sulla scadenza del mercato invernale. Lo ha fatto sapere la stessa federazione:

“In conformità con il regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, vincolante anche a livello nazionale. Il secondo periodo di trasferimento e tesseramento della stagione calcistica 2022-2023 per i calciatori professionisti è stato fissato tra il 12 gennaio 2023 e l’8 febbraio 2023, con un massimo di 28 giorni. Tuttavia, a causa della dichiarazione di lutto nazionale per eventi sismici nel nostro Paese e della decisione dello stato di emergenza in 10 province, la nostra federazione ha presentato domanda ufficiale alla FIFA il 06.02.2023 al fine di evitare eventuali negatività nel trasferimento e ha richiesto l’estensione del periodo di trasferimento in cui ci troviamo. Nelle trattative con la FIFA è stata ottenuta l’approvazione verbale per l’estensione di dieci giorni del periodo di trasferimento, e si è in attesa dell’iter di approvazione scritta.”

Told Nicolò Zaniolo has just signed as new Galatasaray player. Done deal, sealed also on contract side — valid until June 2027 with €35m release clause. ✅🟡🔴 #Galatasaray Here we go confirmed. pic.twitter.com/WWdC8cp2qS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023

Stamattina il Messaggero scriveva della svendita di Zaniolo da parte della Roma:

Intanto a Trigoria si accontentano di 22 milioni, compresi i bonus che sono parte importante dell’accordo. La Roma, infatti, dovendo corrispondere il 15% all’Inter, ha fatto in modo di ricevere come base 16 milioni. Abbassando il cash, diminuisce anche quanto dovrà versare nelle casse nerazzurre: 2,4 milioni. Considerando che soltanto in estate la richiesta del gm Pinto era di 60, ogni considerazione è superflua”.

ilnapolista © riproduzione riservata