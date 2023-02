La Roma svende Zaniolo al Galatasaray per 22 milioni. Clausola da 35 per l’Italia (Messaggero)

In estate la Roma chiedeva 60 milioni, si è accontentata di 16 milioni più bonus. A Zaniolo quadriennale da 3,6 a stagione più bonus

La Roma ha svenduto Nicolò Zaniolo al Galatasaray per 16 milioni più 6 di bonus, un totale di 22 milioni, quando l’estate scorsa ne chiedeva 60 per venderlo. All’attaccante va un quadriennale da 3,6 a stagione più bonus. C’è una clausola da 35 milioni valida per l’Italia. Lo scrive il Messaggero.

“Nicolò lascia il giallorosso capitolino per abbracciare quello turco del Galatasaray. Contratto principesco sui 3,6 milioni a stagione, in linea con quanto chiedeva alla Roma, e clausola rescissoria di 35 milioni per l’Italia che andrà calando di anno in anno (motivo di trattativa sino a tarda notte): 28-30 nel 2024 e 23-25 milioni nel 2025 con i Friedkin che incasseranno il 10% sulla futura rivendita. Intanto a Trigoria si accontentano di 22 milioni, compresi i bonus che sono parte importante dell’accordo. La Roma, infatti, dovendo corrispondere il 15% all’Inter, ha fatto in modo di ricevere come base 16 milioni. Abbassando il cash, diminuisce anche quanto dovrà versare nelle casse nerazzurre: 2,4 milioni. Considerando che soltanto in estate la richiesta del gm Pinto era di 60, ogni considerazione è superflua”.

L’operazione avrà comunque un effetto positivo sui conti della Roma,

“pari a circa 14,5 milioni di euro nella stagione 2022-23, considerando sia la plusvalenza derivante dalla cessione,

sia il risparmio sullo stipendio lordo e sull’ammortamento per i cinque mesi che rimangono sino a giugno 2023″.

Zaniolo è arrivato ieri in Turchia. Oggi sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club, poi l’annuncio ufficiale. Ieri, appena sbarcato, ha fatto infuriare i tifosi per un post social in cui scimmiottava Mourinho.

