Xavi come Guardiola, undici vittorie consecutive col Barcellona

La vittoria per uno a zero in casa del Villarreal. Meglio ha fatto solo Rijkaard nel 2005/06 con 17 vittorie consecutive

Nella serata di ieri il Barcellona di Xavi ha vinto sul campo del Villarreal per 0-1 grazie alla rete di Pedri realizzando l’undicesima vittoria consecutiva e raggiungendo lo stesso numero di vittorie consecutive di Guardiola quando allenava i catalani. Questa striscia stratosferica è iniziata il 4 gennaio con la straziante vittoria in Coppa contro l’Intercity di Alicante (3-4), poi è arrivato l’Atlético de Madrid (0-1) in Liga, il Betis in semifinale di Supercoppa (2-2), ma conclusa con vittoria blaugrana ai rigori, Real Madrid in finale di Supercoppa (1-3), Ceuta in Coppa (0-5), Getafe in Liga (1-0), Real Sociedad in Coppa (1-0) -0), Betis (1-2), Siviglia (3-0) e Villarreal (0-1), tutte e tre nella Liga.

Una striscia tanto impressionante quanto travolgente, che lo ha aiutato a vincere un titolo, la Supercoppa spagnola, ha messo il resto degli inseguitori al centro della Liga, ha undici punti di vantaggio il secondo, il Real Madrid, ed è a due partite dal giocare una nuova finale, questa volta la Copa del Rey. Con queste undici vittorie consecutive, Xavi riesce ad eguagliare la striscia di vittorie consecutive di Pep Guardiola, ottenuta nella sua prima stagione sulla panchina blaugrana, quella del 2008/09.

La miglior striscia di vittorie consecutive, però, appartiene a Frank Rijkaard che, nella stagione 05/06, riuscì ad ottenere ben 17 vittorie consecutive in tutte le competizioni. I numeri del Barcellona in questa stagione rasentano la perfezione: con 16 partite senza perdere, di cui quindici concluse con una vittoria , è la squadra con più gol, ben 43 e la meno battuta di tutta la Liga con sole 7 reti concesse.

