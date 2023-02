Xavi: «Abbiamo giocato la peggior partita della stagione, chiediamo scusa ai tifosi»

In conferenza stampa: «Abbiamo perso un’occasione d’oro. Non abbiamo avuto la determinazione per vincere la partita. Sarà difficile vincere il campionato».

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernández, si è scusato con i suoi tifosi dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Almeria per 1-0. Nella conferenza stampa post partita ha dichiarato che la sua squadra ha giocato la peggior partita della stagione. Di seguito le parole di Xavi dopo la partita contro l’Almeria:

«Oggi non dovevamo perdere, abbiamo perso un’occasione d’oro. Ne avevo parlato con i giocatori prima della partita, chiediamo scusa ai tifosi per non aver avuto la determinazione per vincere la partita. Sarà difficile vincere il campionato. Sono molto arrabbiato. Abbiamo giocato la nostra peggior partita della stagione. Se vogliamo vincere campionato e coppa dobbiamo cambiare mentalità».

Il tecnico ha cambiato disposizione in campo passando ad un 3-4-3:

«Abbiamo notato un po’ di stanchezza. Ecco perché abbiamo ruotato. L’abbiamo giocata con il 3-4-3 con Araujo davanti. Nel secondo tempo abbiamo creato di più ma era tardi. Abbiamo avuto qualche occasione sui cross, ma non troppo chiare».

Prosegue Xavi:

«Dobbiamo essere sempre molto concentrati. Non abbiamo iniziato bene la partita. E se non inizi bene e loro segnano, è difficile entrare in partita».

Il Barcellona non vince un campionato da 3 anni e Xavi sa quanto può essere difficile:

«Non vinciamo un campionato da tre anni. Non capisco il primo tempo della mia squadra».

Xavi sull’Almeria:

«Stanno lottando per non retrocedere ed hanno iniziato la partita in discesa giocando con grande intensità. Si difendono molto bene».

