Tifoso insulta Gasperini: «Non hai mai vinto un cazzo». E lui gli lancia un panino (VIDEO)

Dopo la sconfitta contro il Milan, il tecnico stava andando via in auto quando è stato provocato dai tifosi. Non l’ha presa bene

Su TikTok spopola, da ieri, un video in cui l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, risponde alle provocazioni di un tifoso mentre è alla guida della sua autovettura. Il tifoso gli fa notare di non aver mai vinto niente, in modo non troppo gentile («Non hai mai vinto un cazzo») e Gasperini non la prende bene. Furioso, afferra la prima cosa che gli capita sotto mano in auto, ovvero un panino, e lo lancia addosso al tifoso, attraverso il finestrino. Il video si conclude con le risate dei provocatori e i resti del toast in primo piano. Si sente anche un «vattene via» e anche, forse, uno «stronzo», entrambe espressioni pronunciate da Gasperini.

ilnapolista © riproduzione riservata