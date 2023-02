Atalanta inguardabile e incomprensibile, dopo la Lazio Gasperini sembra avere perso il filo (Gazzetta)

Nella ripresa, sotto di un gol, la squadra invece di reagire è stata ancora più arrendevole, nemmeno capace di arrabbiarsi. Zero tiri in porta

Zero tiri in porta. L’Atalanta di Gasperini è crollata di fronte al Milan di Pioli. La Gazzetta dello Sport commenta la prestazione della Dea.

“Atalanta inguardabile e incomprensibile. Della squadra dominante che sbranò la Lazio all’Olimpico solo un paio di giornate fa, con un pressing asfissiante e un palleggio fluido che portava sempre al tiro, neanche l’ombra. Nella ripresa, sotto di un gol, invece di reagire, è stata ancora più arrendevole. Zero tiri in porta. Una sola ammonizione

per fallo di mano: neppure capace di arrabbiarsi. Seconda sconfitta di fila. La sensazione è che stia sprecando una grande occasione, con il vantaggio di settimane libere da coppe e tanto equilibrio al vertice”.

La Champions resta un traguardo possibile, ma Gasperini deve sistemare le cose, “rimettere a posto l’anima della sua Dea“.

Ieri i singoli hanno sbagliato tanto.

“Koopmeiners è uno dei peggiori nel pessimo primo tempo della Dea che sbaglia troppi passaggi. Gli stessi Lookman e Hojlund faticano a tener palla per far salire la squadra. Si salva solo Ederson, in parte”.

I numeri sono impietosi:

“Una Dea che concede il 60% di possesso e non tira una volta verso la porta in 45’ non è la vera Dea”.

“Pioli ha ritrovato il suo Diavolo, Gasperini ha perso la sua Dea. Con la mistica del “mola mia” questa Atalanta molle e rassegnata non c’entra nulla”.

Dopo il match, Gasperini ha commentato così la sconfitta ai microfoni delle tv:

«Nonostante il grande impegno da parte di tutti, il Milan andava più di noi, ha avuto una dimensione superiore. Stasera ha dato tutto, ma l’Atalanta è questa».

