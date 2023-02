Terremoto in Turchia, l’agente di Atsu: «Non riesco ancora a contattarlo».

Parla l’agente: «Si trovava al nono di un edificio di undici piani, che è completamente distrutto»

Nana Sechere, agente di Christian Atsu, ha parlato delle ultime ore drammatiche, vissute nell’attesa di notizie sul giocatore. Il giocatore è stato ritrovato intrappolato nelle macerie del crollo dell’edificio in cui si trovava dopo il terremtood ei giorni scorsi. Atsu, che si trovava al nono piano di un edificio che poi è collassato in compagnia di altri 9 giocatori e 2 dirigenti, è stato trasferito immediatamente in ospedale: secondo le prime indiscrezioni l’attaccante avrebbe riportato difficoltà respiratorie e ferite al piede sinistro. Ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Ieri invece non ce l’ha fatta Eyüp Türkaslan, numero uno del Malatyaspor, rimasto intrappolato sotto le macerie di un palazzo crollato.

Queste le parole dell’agente di Atsu:

«Speravo che fosse sveglio e che il terremoto non fosse avvenuto mentre dormiva. Si trovava al nono di un edificio di undici piani, che è completamente distrutto: L’ultima volta che ho avuto sue notizie è stata domenica a mezzanotte. Christian e i suoi compagni di squadra hanno giocato a poker a casa di un amico fino alle 3:30 del mattino. Alle 4 era a casa, alle 4.20 c’è stato il terremoto. Per darvi un’idea, Hatay è un paese piccolissimo e quasi nessuno parla inglese. Al momento è devastato e in stato di emergenza. Questo vuol dire che gli ospedali sono pieni di gente, di feriti, di morti. Atsu è in ospedale, non c’è modo di comunicare con lui».

