Mertens consegna pacchi alla popolazione turca colpita dal terremoto

Dries Mertens non si tira mai indietro nei momenti di difficoltà ed anche in questa occasione l’ha dimostrato. L’attaccante belga, che è passato al Galatasaray la scorsa estate dopo nove stagioni al Napoli, di fronte alla tragedia che ha colpito la Turchia si è rimboccato le maniche. Lui e la moglie Katrin si sono messi a disposizione nel centro organizzato dal club al Nef Stadium per scaricare e organizzare gli aiuti che stanno arrivando destinati alle vittime del terremoto. Il Galatasaray ha diffuso le foto sul profilo Twitter della società dove viene ritratto Mertens mentre porta dei pacchi per la popolazione vittima del terremoto di pochi giorni fa.

Futbolcumuz Dries Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimize gelerek çalışmalara destek verdi. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1 ve P2 Otopark Alanı’nda yer alan yardım merkezimize bekliyoruz. pic.twitter.com/BRNsuctaOe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 8, 2023

Non è una novità per il giocatore belga che più volte si è distinto per la sua attenzione nei confronti dei più deboli. A Napoli ogni tanto andava in giro di notte con qualche amico per distribuire pizze ai senzatetto. Oppure si dedicava alle raccolte di vestiti per i bambini e alle visite in ospedale. Mertens, ancora una volta, si dimostra una grande persona prima che un grande calciatore.

