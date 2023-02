Ten Hag esaltato dalla stampa britannica: il suo United ha vinto la Carabao Cup

Battuto 2-0 il Newcastle. Il Guardian: “Ha svolto un lavoro fenomenale: tattica, gestione degli uomini e del gioco, pubbliche relazioni, Ronaldo”

Il Manchester United ha vinto la finale di Carabao Cup battendo il Newcastle 2-0. Di Casemiro e Rushford i gol che hanno permesso a Ten Hag di vincere il primo trofeo con i Red Devils.

This is just the start. pic.twitter.com/mo8J2qlaQp — Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023

Una partita ad alti ritmi, azioni da una parte e dall’altra. Il pallino del gioco però ce l’ha principalmente il Newcastle che non riesce a trovare la via del gol. Lo fa lo United che sblocca la partita su calcio piazzato. Al 33′ Casemiro si inserisce e insacca di testa il cross di Luke Shaw. Il sigillo finale lo mette il solito Rushford ma il suo tiro viene deviato e viene assegnato autogol a Botman. Seconda parte di stagione sensazionale per l’inglese.

Il Newcastle ci prova a testa bassa. Impegna più volta De Gea, ci provano a turno Almiron, Saint Maximin e Trippier, ma il portiere spagnolo cala la saracinesca e mantiene inviolata la porta. Sono 13 i tiri totali per i Magpies, statistica che indica come i giocatori non abbiano mai mollato.

Il Guardian esalta Erik Ten Hag:

“Sono passati 2.104 giorni dall’ultimo trofeo dello United e 197 dal 4-0 contro il Brentford, il 13 agosto del 2022. Erik Ten Hag ha svolto un lavoro fenomenale in tanti modi: allenatore, tattica, gestione degli uomini, gestione del gioco, disciplina, pubbliche relazioni, Ronaldo.”

Anche la Bbc ricorda l’ultimo trofeo del Manchester United:

“Il Manchester United ha conquistato il suo primo trofeo dal 2017 con la vittoria sul Newcastle nella finale della Carabao Cup a Wembley. Significa che il Manchester United è tornato dopo l’ultimo successo sei anni fa quando ha alzato l’Europa League sotto Jose Mourinho, e ha anche vinto la Carabao Cup nella stessa stagione.”

The Athletic è sulla stessa linea del Guardian:

“Ten Hag, un vero allenatore di calcio di alto livello che sta insegnando a questa squadra come giocare un calcio sostenibile e vincente. Dopo mezza stagione (e dopo aver speso oltre 250 milioni di sterline), Ten Hag aveva un assortimento di giocatori disorganizzato e sbilenco e li ha trasformati in una squadra di calcio buona ma non ancora eccezionale. Con Ten Hag i tifosi sentono che un giorno lo United raggiungerà il suo obiettivo finale.”

Il Telegraph è sicuro sia iniziato un ciclo, come fu per Ferguson:

“L’era Erik Ten Hag al Manchester United – perché sembra proprio che Ten Hag sia destinato ad aprire un ciclo – è iniziata con un primo trofeo, il primo dopo sei anni.“

