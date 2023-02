Spalletti: «Osimhen? Non sembra niente di particolare, solo un po’ di stanchezza»

A Dazn: «Non riesce a risparmiarsi, non si ferma finché non ha catturato la palla. Ora i medici stanno valutando».

Nell’intervista post Sassuolo-Napoli rilasciata a Dazn, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nel Napoli ha giocato una grande partita e segnato il settimo gol in sette gare di fila. Poi, all’85’, ha lasciato il campo visibilmente dolorante. Si è tolto i parastinchi in campo e si è portato la mano dietro la coscia. E’ sembrato aver avvertito un fastidio muscolare.

Spalletti ha rassicurato tutti, dicendo che non è sembrato nulla di più che un affaticamento. Ma allo stesso tempo, il tecnico è parso un po’ arrabbiato perché Osimhen proprio non sa cosa vuol dire risparmiarsi. Quando vuole giocare lo fa fino in fondo, con tutto se stesso.

Queste le parole di Spalletti.

«Per quello che abbiamo valutato sul posto, non sembra niente di particolare, solo un po’ di stanchezza perché non riesce a risparmiarsi, ora i medici stanno valutando. Non si ferma finché non ha ricatturato la palla».

Osimhen è stato sostituito in campo dal Cholito Simeone. A Dazn hanno spiegato che il nigeriano scuoteva la testa in panchina ma sembrava tutto sommato tranquillo. Anche Sky ha precisato che ha terminato la gara in panchina con una vistosa fasciatura ma sembrava sereno e ha aspettato i compagni per festeggiare la vittoria. Sembra un affaticamento, ma bisogna attendere eventuali controlli per valutare l’entità del problema.

