«Spalletti: «L’espulsione di Mario Rui episodio di poca maturità. Partita tosta dei centrocampisti»

Spalleeti a Dazn

La maturità del Napoli.

«Quello è un sintomo di poca maturità far succedere quell’episodio, sono cose che a volte nel calcio ci stanno. L’importante è che gli altri si compattino, hanno avuto reazione importantissima. Soprattutto i centrocampisti hanno fatto partita tosta con la faccia di cazzo di quelle vere, con voglia di portare a casa risultato che può essere fondamentale»

Lobotka.

«Viene esaltata la qualità quando è in possesso palla, lui comunque non riesci mai a saltarlo, va addosso a tutti, ha questo fisico cubico che riesca a tener botta anche agli avversari più grossi. Era un gran calciatore, provammo a prenderlo all’Inter ma c’era il fair play finanziario, poi l’ha visto uno sveglio come Giuntoli segno che non è stata l’invenzione di una sola persona».

