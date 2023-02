Il vantaggio in campionato gli consentirebbe di gestire le energie. I risultati gli danno ragione, ma gli impegni imporrebbero il turnover

Sorprende la scelta di Spalletti di confermare 10/11 del Napoli visto a Francoforte (Gazzetta)

Il Napoli continua la sua volata in campionato mostrando la sua netta superiorità rispetto alle avversarie di Serie A. Ieri l’ennesima vittoria, sull’Empoli, persino in 10. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Per individuare avversari all’altezza di questo Napoli bisogna scomodare i testi sacri della Serie A, cosa che consentirebbe a Spalletti di trovare motivazioni più valide per tenere viva l’attenzione: i suoi giocatori ormai faticano a fingere di credere che lo scudetto non sia virtualmente vinto”.

La Gazzetta, però, critica la gestione della rosa. Definisce sorprendente la scelta di Spalletti di confermare i titolari contro l’Empoli, dopo la partita di Champions. Il netto vantaggio in campionato dovrebbe dare al tecnico la spinta per centellinare le energie.

“Ma naturalmente il Napoli sta vivendo anche un dolcissimo sogno europeo e l’enorme vantaggio guadagnato in Serie A potrebbe davvero consentire alla squadra di preparare con estrema cura le partite di Champions dando anche all’allenatore la possibilità di gestire le energie. In tal senso è stata sorprendente la decisione di Spalletti, che ieri ha confermato dieci undicesimi della formazione vittoriosa a Francoforte martedì. Il tecnico ha spiegato che non vuole trasmettere idee sbagliate al gruppo, ma concedere più spazio a Elmas, Politano e magari a un centrale difensivo e inserire prima Simeone avrebbe avuto un effetto benefico più profondo i cui frutti si sarebbero probabilmente visti tra qualche settimana. Spalletti, invece, ha effettuato i primi cambi al 26’ della ripresa e solo dopo l’espulsione di Mario Rui. Il Napoli continua a vincere e quindi l’allenatore ha sicuramente ragione, però gli impegni ravvicinati impongono un dispendio di energie psicofisiche che magari possono venire a mancare all’improvviso più avanti”.

Anche il Corriere dello Sport, oggi scrive della necessità di turnover più coraggioso da parte di Spalletti.

