Scaroni: «Lo stile Milan è non parlare mai degli arbitri e non arrabbiarsi mai»

Il presidente rossonero: «In Lega sono seduto accanto a Galliani. Da lui prendo lezioni calcistiche: ne sa più di tutti e quando parla tutti stanno attenti»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell’evento organizzato per il 20° anniversario dalla nascita di “Fondazione Milan”. Scaroni ha parlato del momento che sta attraversando il Milan.

“Mi sembra che abbiamo un altro passo e mi auguro che ci sia continuità visto che il calcio è imprevedibile. Ogni tanto penso: alla finale del campionato del mondo la Francia non è esistita per 70 minuti. Come è possibile? Ci sono momenti buoni e momenti difficili, serve pazienza e aspettare che passino”.

A Scaroni è stato chiesto se ha parlato con Berlusconi prima della partita col Monza. Ha risposto:

“Non ho sentito Berlusconi ma Galliani con cui siamo seduti a fianco anche in Lega. Prendo lezioni di cose calcistiche perché ne sa più di tutti e quando parla tutti stanno attenti“.

Cosa le piace di questa rinascita?

“Siamo sempre stati sereni. Il Milan è un ambiente sereno e tranquillo. Io parlo sempre dello stile Milan: noi non parliamo mai degli arbitri e non ci arrabbiamo mai. Il bilancio degli episodi alla fine è in pari. Manteniamo la calma sempre”.

Italiane e Milan protagoniste in Europa?

“Sono contento che tutte le squadre italiane abbiano ottenuto risultati. Io tifo sempre per le squadre italiane e sono contentissimo. Ho sentito che vince anche la Juventus e noi abbiamo bisogno che il calcio italiano torni protagonista. Col Tottenham mi chiedo se andare o non andare perché mi dà un po’ d’ansia e quello è il brutto”.

Cosa pensa della quarta maglia? Scaroni:

“La maglia pixelata non deve piacere a me ma ai nostri tifosi”

