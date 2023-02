Scaloni: «Stimo Simeone, in Argentina abbiamo tanti attaccanti da Nazionale»

Presente a Coverciano per la Panchina d’Oro, il commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo, Lionel Scaloni, ha parlato alla stampa presente. Queste le parole raccolte di Scaloni:

«Fino a ora non mi sono ancora reso conto del Mondiale vinto. È stato un mese dove non è facile fare una vita normale. Sono stato in Spagna, quando tornerò in Argentina vedremo cosa succederà e inizierò a pensare a quello che abbiamo fatto».

I suoi giocatori sono tornati carichi dopo la vittoria del Mondiale. Come ha visto Di Maria?

«Allegri sa benissimo che giocatore ha a disposizione. Deve gestirlo benissimo perché è un giocatore che ha bisogno di stima e che va preservato al meglio. Così può esprimersi al massimo, è un giocatore di livello mondiale. Non ci ho riparlato dopo la finale contro la Francia».

Che consiglio darebbe a Di Maria e ad Allegri?

«Nessuno, ci mancherebbe. Sanno cosa fare».

Nico Gonzalez non sta esplodendo a Firenze. Secondo lei perché?

«Per noi è stata dura non averlo al Mondiale, era un giocatore fondamentale. Era uno dei titolari e comunque entrava sempre. Deve essere al 100% altrimenti non riesce a esprimersi. Se tornerà al 100% sarà fondamentale. Fa gol, può giocare a destra e a sinistra, ma deve stare bene».

Lautaro è il valore aggiunto dell’Inter?

«Ho visto che adesso fa anche il capitano. Sono contento per lui, è in una grande società e sono felice per un giocatore bravissimo».

Cosa manca a Giovanni Simeone per far parte del vostro gruppo?

«È sempre stato nella nostra orbita. Purtroppo nella Nazionale argentina ci sono tanti giocatori che possono essere convocati, abbiamo stima in lui».

Martinez Quarta può rientrare nei convocati?

«Al Chino vogliamo bene».