Rrahmani: «Più andiamo avanti e più abbiamo fiducia, sappiamo di poter segnare in ogni momento» 

Nel post partita di Spezia-Napoli 0-3, ai microfoni di Sky Sport il difensore del Napoli, Amir Rrahmani.

Vogliamo vederla la classifica?

«La sappiamo già (ride)».

E’ un’ulteriore prova di forza e compattezza della squadra. Come avete fatto a trovarla? Rrahmani:

«Il calcio è così, abbiamo iniziato bene dalla prima partita, sono cose che sono successe, ma anche l’anno scorso abbiamo fatto vittorie e punti. Però questo è iniziato dall’anno scorso e speriamo di continuare così e finire nel modo giusto».

La migliore difesa del campionato: qual è il segreto?

«Non è solo difesa, è tutta la squadra che lavora, stiamo a difendere da tutti, quando non prendiamo gol è ancora più bello, speriamo di continuare così».

Durante gli allenamenti hai sicuramente marcato Osimhen, me lo racconti? Rrahmani:

«La prima sua forza è la velocità, poi con quella velocità prende anche l’energia per saltare più in alto, con lui in allenamento devi usare il corpo perché se non lo tocchi è molto più difficile».

Tu, Mario Rui, Politano, Ostigard, siete i titolari un po’ meno titolari, è così?

«Ho avuto un brutto infortunio che fortunatamente ho passato, il mister ha avuto coraggio a mettermi la prima partita con l’Inter, non avevo fatto nessuna amichevole in ritiro e mi allenavo da solo una settimana, non me l’aspettavo, ma il mister ha fatto una cosa grande. Diciamo che nella nostra squadra non ci sono titolari, se manca qualcuno tutti possono sostituire, è stato sempre così, questo lo abbiamo visto nel tempo, sono andati via i giocatori ne sono venuti altri».

Per voi quando è arrivato il momento in cui vi siete sentiti più liberi e avete iniziato a credere davvero nelle vostre potenzialità? Rrahmani:

«Man mano che le partite vanno avanti e vinciamo abbiamo più fiducia e siamo più tranquilli quando giochiamo, anche se oggi per il campo abbiamo giocato più lenti, ma abbiamo la tranquillità che possiamo segnare in ogni momento e l’importante è non subire gol».

