Roma, Dybala va gestito, giocherà solo le partite fondamentali (CorSport)

Lo sforzo contro il Salisburgo, dopo un solo allenamento, è stato rischioso per le sue fibre. Non è proprio il caso di insistere

La Roma ha ritrovato Belotti e Spinazzola, Dybala è sempre un faro, ma ora andrà gestito. Il Corriere dello Sport scrive che l’argentino giocherà, da ora in poi, solo le partite determinanti. Da martedì la Roma giocherà sei partite in 20 giorni: Cremonese, Juventus, Real Sociedad in casa e in trasferta, Sassuolo e Lazio. Sarà inevitabile dosare le energie.

“Ed ecco che improvvisamente la panchina diventa una risorsa da utilizzare. Belotti ad esempio, dopo il gol importante al Salisburgo, proverà a sbloccarsi anche in Serie A, che non vede la sua cresta muoversi dal maggio scorso. In questo modo potrà lasciare più tempo ad Abraham di guarire”.

E, sempre nell’ottica del risparmio, Dybala potrebbe cominciare dalla panchina a Cremona.

“Lo sforzo di giovedì scorso, dopo un solo allenamento vero, è stato rischioso per le sue fibre. Non è proprio il caso di insistere, in prospettiva di due partite staccate di poche ore: quella contro la sua Juventus domenica 5 e quella contro la Real Sociedad giovedì 9, entrambe all’Olimpico. Mourinho si confronterà con il suo Paulino e poi deciderà come procedere. Ma non sarebbe sorprendente se a Cremona la Roma si presentasse con il tridente Pellegrini-El Shaarawy-Belotti. O in alternativa con El Shaarawy abbassato sulla fascia sinistra – pure Spinazzola ha bisogno di tirare il fiato dopo due eventi vissuti a tutto gas – e Solbakken nuovamente titolare davanti dopo il gol decisivo segnato al Verona domenica scorsa”.

I prossimi allenamenti serviranno a Mourinho per studiare la strategia e la formazione migliore.

