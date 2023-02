Sorteggi di Europa League, Juve-Friburgo e Roma-R. Sociedad

Allegri contro la quarta forza in Bundesliga, era nello stesso girone del Nantes. Mourinho contro la terza in Liga. Andata il 9 marzo, ritorno il 16.

Sono finiti da poco i sorteggi per gli ottavi di finale di Uefa Europa League. Per le italiane che hanno passato il turno è stato un sorteggio tutto sommato benevolo.

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Nantes grazie alla tripletta di Di Maria, pesca il Friburgo, squadra tedesca che attualmente si trova al quarto posto in Bundesliga.

Un po’ meno fortunata la Roma che pesca la Real Sociedad. La squadra spagnola è al terzo posto in campionato, dietro Barcellona e Real Madrid.

Scampato il pericolo Arsenal che invece sfiderà lo Sporting Lisbona allo stadio José Alvalade il 9 marzo. Per il Manchester United un’altra sfida sfida impegnativa contro il Betis, quinto in Liga.

Completano il tabellone degli ottavi Shakhtar-Feyenoord, Bayer Leverkusen-Fereencvaros, Siviglia-Fenerbache e Union Berlino-Union Saint Gilloise.

Occhi puntanti sui big match delle inglesi, probabilmente le squadre che hanno avuto un sorteggio meno fortunato.

Sorride ancora una volta Allegri che contro il Friburgo (era nello stesso girone del Nantes) si giocherà il passaggio del turno all’andata in casa, sempre il 9 marzo.

Per Mourinho, dopo il Salisburgo, un’altra prova di maturità contro la Real Sociedad. La squadra spagnola sta disputando un ottimo campionato e potrebbe dira la sua nel torneo. Partita di andata anche per la Roma in casa.

I ritorni si giocheranno il 16 di marzo. La finale invece è programmata per il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. La vincitrice dell’Europa League guadagnerà un posto nella fase a gironi della Champions, a meno che non sia già qualificata grazie alle competizioni nazionali.

