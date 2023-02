Rangers-Partick Thistle episodio di Fair Play in coppa di Scozia (Video)

Dopo che la palla era stata messa fuori per consentire i soccorsi ad un giocatore della squadra ospite, sulla rimessa laterale seguente, Malik Tillman, trequartista dei Rangers si è avventato verso il capitano del Thistle, rubando il pallone e siglando il gol del 2-1

Tra Rangers e Partick Thistle c’è stato un curioso episodio intorno al 70esimo minuto. Dopo che la palla era stata messa fuori per consentire i soccorsi ad un giocatore della squadra ospite, sulla rimessa laterale seguente, Malik Tillman, trequartista dei Rangers si è avventato verso il capitano del Thistle, rubando il pallone e siglando il gol del 2-1. Tillman, che aveva interpretato male le intenzioni avversarie, ha recuperato palla e ha segnato.

Voilà l’action qui va tant faire parler, mais immense fair-play de la part de Michael Beale. (Surtout qu’entre temps, les @Rangers_fr viennent de marquer le 3e but ! 3-2 pour les Gers contre Partick Thistle ! #ScottishCup) https://t.co/oFtJSQGVqR — Scottish Football FR (@ScottishFr) February 12, 2023

Sul prato ne è seguita una situazione confusa, segnata da una certa tensione tra i giocatori. Situazione che il tecnico dei Rangers, nonostante il punteggio, ha ordinato ai suoi giocatori di far segnare il goal al Partick Thistle. Scott Tiffoney pareggia così senza resistenza per il Partick Thistle (2-2, 74esimo). Tuttavia, la vittoria è andata ai Rangers alla fine della partita, grazie al gol di James Sands (3-2, 86esimo).

Michael Beale dopo la partita ha parlato dell’episodio:

«Questo club è costruito su standard elevati e vogliamo il meglio per il gioco. Non era giusto vincere una partita di calcio come quella. Non contro il Partick Thistle. Ho commesso molti errori oggi in termini di scelte di squadra, ma questo non è stato uno di questi. Era la cosa giusta da fare per il calcio e per mantenere gli standard di questa squadra di calcio».

