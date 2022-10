Rangers, van Bronckhorst: «Non vogliamo chiudere a zero punti»

Giovanni van Bronckhorst dichiara che la sua squadra non vuole chiudere il girone a zero punti nell’ultima gara contro l’Ajax.

I Glasgow Rangers si apprestano ad affrontare la loro ultima partita del girone di Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico olandese, Giovanni van Bronckhorst, ha parlato della sfida che li attende contro l’Ajax.

L’allenatore degli scozzesi ha dichiarato: “Sarebbe deludente non ottenere punti. Non siamo ancora allo stesso livello dell’Ajax, ma stiamo migliorando. È così. I loro giocatori in generale sono di un livello più alto. Il loro budget è alto. Domani dovremo essere concentrati per 90 minuti, spesso siamo stati puniti perché non lo eravamo al 100%. Sapevamo che il livello del girone di Champions era molto più alto di quello di Europa League della scorsa stagione.”

Gli scozzesi sono ultimi in classifica a zero punti dopo cinque partite. All’andata furono sconfitti per 4-0 dagli olandesi e per avere una speranza di accedere in Europa League dovrebbero vincere con 5 gol di scarto. I Rangers finora son riusciti nell’impresa di segnare un solo gol in tutto il girone, contro il Liverpool nell’1-7 casalingo.

La squadra di Glasgow era riuscita a tornare in Champions dopo la bellissima cavalcata dello scorso anno che li aveva portati ad arrivare in finale di Europa League persa poi contro l’Eintracht Francoforte. La speranza iniziale era quella di lottare almeno per la qualificazione per la seconda manifestazione europea ma il girone è stato troppo duro trovando di fronte un Napoli famelico e due compagini dalla forte tradizione come Liverpool e Ajax. I Rangers rischiano di chiudere la loro avventura in Champions per la prima volta a zero punti nella loro storia. Il tecnico olandese con queste dichiarazioni cerca di caricare l’ambiente e giocatori per evitarlo, mettendo comunque le mani avanti. La probabilità è alta anche se l’Ajax “dovrebbe” essere già qualificato agli spareggi di Europa League.