Osimhen, da flop col Wolfsburg ad attaccante di classe mondiale col Napoli (Bild)

Oggi è uno dei migliori attaccanti del mondo, basta guardare il gol contro la Roma per capirlo. È come Benzema, Lewandowski ed Haaland: classe mondiale

La Bild scrive di Victor Osimhen: da flop col Wolfsburg a speranza scudetto nel Napoli. Un pezzo firmato da Pierfrancesco Archetti.

“Napoli. Che significa sole, mare e scudetto (il trofeo del campionato italiano). Grazie anche all’uomo mascherato!”.

Osimhen è capocannoniere nella Serie A dominata dal Napoli con 13 punti di vantaggio sulla seconda: 14 gol segnati in 16 presenze.

“L’attaccante del Napoli è il re dei gol. Si chiama Victor Osimhen e indossa sempre una maschera nera”.

Una maschera che “è diventata il suo marchio di fabbrica, un portafortuna“. Ormai, scrive la Bild, fuori dallo stadio Maradona, “dove vendono maglie non ufficiali, sciarpe, gadget e liquore al caffè, i tifosi adesso comprano mascherine come quella di Osimhen e le indossano sugli spalti“.

Segue la ricostruzione della vita dell’attaccante nigeriano, con note sulla famiglia e sul suo passato di venditore di acqua nelle strade di Lagos, il suo impegno per la sua gente, mai scemato. Poi, il cenno all’acconciatura, anche quella un marchio di fabbrica.

“Osimhen ha un’acconciatura che è un marchio di fabbrica: tempie rasate e ciuffo biondo sulla sommità della testa. Vive nel quartiere di Posillipo, che ha una splendida vista sul Golfo di Napoli, ma quando ha visto ristoranti di cucina nigeriana nel quartiere della stazione, si è portato a casa il piatto del suo paese: semolino con carne, riso e patate. energia da casa”.

In Europa è stato portato dal Wolfsburg.

“Da ragazzo timido e immaturo, è stato portato in Europa dal Wolfsburg. Klaus Allofs lo aveva già scoperto nel 2015. Ma poi è stato descritto come un cattivo acquisto in Bundesliga. Oggi è uno dei migliori attaccanti del mondo. Veloce, tecnico, con un istinto killer sotto porta. Victor è come Karim Benzema, Robert Lewandowski ed Erling Haaland: classe mondiale. Cerca sul web il suo gol contro l’AS Roma – petto, coscia e tiro in un secondo – e capirai. Il Napoli lo ha acquistato dal Lille per 52 milioni di euro, cifra record. Se qualcuno lo vuole adesso, il Napoli è disposto a parlare solo dai 120 milioni in su. Le ricche squadre inglesi si batteranno per lui in estate. A Napoli gli è stata insegnata la disciplina individuale e di squadra e vuole ripagarla con lo scudetto. Perché sole e mare ci sono sempre stati a Napoli. Ma finora hanno visto solo due scudetti”.