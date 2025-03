La Fifa vorrebbe uno spettacolo nell’intervallo di una finale Mondiale in stile Superbowl (Telegraph)

Infantino sta collaborando con Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay per definire la lista degli artisti ma l’intervallo nel calcio dura appena 15′

Infatino vorrebbe rendere la Coppa del Mondo Fifa la competizione sportiva più redditizia. E, da buon imprenditore, prende ispirazione dall’America. Chi se non loro possono trasformare ogni cosa per ricavarne dei soldi. E così, come scrive il Telegrapg, “la Fifa ha collaborato con Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay per produrre il primo spettacolo dell’intervallo di una finale della Coppa del Mondo”. Stile Superbowl.

Infantino e i Coldplay sono a lavoro per costruire uno spettacolo già nel 2026, durante la finale del Mondiale che si giocherà negli Stati Uniti, Messico e Canada. “I Coldplay non si esibiranno, ma contribuiranno a definire la lista degli artisti che si esibiranno durante lo spettacolo al MetLife Stadium del New Jersey e in quella che, secondo il presidente della Fifa Infantino, sarà una “presa di controllo” di Times Square durante la finale della Coppa del Mondo e la finale per il terzo posto“.

La Fifa vuole una finale mondiale in stile Superbowl con spettacolo annesso

Il Telegraph continua:

Nel Superbowl “di solito si dedica mezz’ora a un’esibizione di circa 15 minuti, più il montaggio e lo smontaggio di qualsiasi allestimento scenico. Nel calcio, le Regole del Gioco stabiliscono che l’intervallo non debba durare più di 15 minuti, il che significa che la finale della Coppa del Mondo dovrebbe durare più breve, a meno che la regola non venga allentata prima del torneo della prossima estat“.

Durante l’ultima Coppa del Mondo, Chesney Hawkes si è esibito durante l’intervallo della vittoria dell’Inghilterra nella fase a gironi contro il Galles.

