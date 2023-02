Opta’s Power Rankings: Napoli al terzo posto della classifica mondiale

Il rating degli azzurri è di 95,15: meglio di Barcellona e Arsenal, leader dei rispettivi campionati in Spagna e Inghilterra, del Real Madrid campione d’Europa in carica e del Psg di Messi e Mbappé

Opta’s Power Rankings è un sistema di classificazione globale delle squadre che assegna un punteggio di abilità a quasi 13.500 squadre di calcio nazionali su una scala compresa tra zero e 100, dove zero è la squadra con il peggior punteggio al mondo e 100 è la migliore squadra del mondo. Il Napoli si piazza al terzo posto in questa speciale classifica stilata da Opta. Gli uomini di Spalletti hanno guadagnato un’altra posizione e sono adesso alle spalle solo di Bayern Monaco e Manchester City. Il rating degli azzurri è di 95,15: meglio di Barcellona e Arsenal, leader dei rispettivi campionati in Spagna e Inghilterra, del Real Madrid campione d’Europa in carica e del Psg di Messi e Mbappé, capolista in Francia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Opta Analyst (@optaanalyst)

Tra le altre squadre italiane figura l’Inter, che ha guadagnato la top 10 dopo la vittoria nel derby contro il Milan. Nerazzurri e partenopei sono le uniche due squadre nella top 20 stilata per questa settimana. I Power Rankings non guardano solo ai principali campionati europei in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. Vengono aggiornati quotidianamente e classificano le squadre di 183 diversi paesi membri della FIFA e 413 campionati nazionali unici, fornendo un sistema di valutazione veramente globale nel calcio maschile.

ilnapolista © riproduzione riservata