Napoli-Cremonese, Spalletti conferma la formazione vista contro Spezia e Roma (CorSport)

Lozano in attacco con Osimhen e Kvara. Finora solo nelle prime tre di campionato l’allenatore ha schierato sempre gli stessi undici

Contro la Cremonese, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti schiererà la stessa formazione vista in campo contro Spezia e Roma. Stessi undici per la terza volta di seguito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Spalletti ricomincia da tre. Sì, la storia sembra questa: confermare anche domenica con la Cremonese la formazione schierata dal primo minuto con la Roma e Lo Spezia. Un tris raro, per la verità, che finora il signor Luciano ha calato soltanto una volta: in occasione delle prime tre giornate di campionato. Tutte affrontate dopo una settimana tipo e dunque lontano dalle coppe o turni infrasettimanali: la medesima situazione attuale”.

Dunque, la formazione del Napoli: Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski e, in attacco, al fianco di Osimhen e Kvara, ci sarà ancora una volta Lozano più di Politano. Al turnover si ricomincerà a pensare dalla trasferta di venerdì prossimo contro il Sassuolo, quando il Napoli giocherà quattro partite in quindici giorni: Sassuolo, appunto, Eintracht per la partita di andata di Champions, poi Empoli e Lazio.

Una nota da ricordare: domenica sarà il compleanno di Kvara, compie 22 anni.

